La presentación de la quinta temporada de El Desafío, el popular programa de retos de Antena 3, se ha llevado a cabo este miércoles, 8 de enero, con la notable ausencia de una de sus concursantes más esperadas: Genoveva Casanova. La modelo y socialité mexicana, conocida por su relación con Cayetano Martínez de Irujo y su presencia en la alta sociedad española, ha causado baja en el evento debido a problemas de salud.

Así lo ha asegurado Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia. «Genoveva se ha sentido indispuesta a última hora», ha dicho. Unas palabras que ha ratificado de igual forma Jorge Salvador, productor ejecutivo de 7yAcción, la productora audiovisual creada por Pablo Motos detrás del citado formato. «Nos comunicó este martes que se encontraba fatal. Le pedimos que se grabase un vídeo para mostrarlo, pero se encontraba tan mal que no ha podido ser», ha afirmado no sin antes destacar la actitud de Casanova durante la grabación del programa. «Ha vivido dos vidas paralelas. Por un lado, estaba con su problema personal, y, por otro, llegaba al plató siempre con una sonrisa y una energía admirable».

Genoveva Casanova por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La quinta temporada de El Desafió se podrá ver a partir de este viernes 10 de enero en Antena 3, si bien el programa se grabó a principios del pasado año. Entonces, cabe recordar, Genoveva Casanova continuaba en la primera línea mediática tras el revuelo que causaron, en noviembre de 2023, sus imágenes junto al entonces príncipe Federico de Dinamarca, paseando por Madrid, en actitud muy cómplice y cariñosa. Y de ahí que la participación de Genoveva en el espacio, más allá de marcar su regreso a la vida pública después de un periodo alejada de los focos, haya generado gran expectación.

Desde que se filtraron las polémicas imágenes en las que Genoveva Casanova junto a Federico de Dinamarca, la socialité ha optado por mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática. La repercusión de esas fotografías, que generaron un revuelo en la prensa internacional y provocaron tensiones en la Familia Real danesa, llevó a Genoveva a distanciarse de los focos. Desde entonces, ha limitado sus apariciones públicas y ha preferido centrarse en su vida privada, manteniendo un silencio absoluto sobre el tema y rehusando cualquier tipo de declaración al respecto.

Genoveva Casanova en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Además de su participación en El Desafío, estaba prevista la asistencia de Genoveva Casanova al programa El Hormiguero junto a Roberto Brasero y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ este próximo jueves. Sin embargo, debido a su indisposición, su presencia en dicho espacio está ahora en el aire.

Genoveva Casanova no ha sido la única ausencia

La ausencia de Genoveva en la presentación de El Desafío también ha coincidido con la de otros participantes, como el juez Santiago Segura o el concursante Feliciano López, quienes no pudieron asistir por incompatibilidad de agendas. «Os voy a echar mucho de menos a todos por tantos recuerdos que me llevo, y gracias a Roberto Leal, que sin él no sería lo mismo. Me siento afortunado por conocerte. 2025 es un año cargado de emociones buenas empezando por El desafío que estoy seguro que no va a defraudar a nadie», han sido las palabras del ex tenista.

Victoria de Marichalar, Feliciano López, Genoveva Casanova, Lola Lolita, Roberto Brasero, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Gotzón Mantuliz y Susi Caramelo son los ocho rostros conocidos que conformal el cásting de la quinta edición del programa de Antena 3.