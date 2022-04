La tremenda fuerza de la Reina Letizia durante su anécdota viral con Queralt Castellet

La Resistencia sigue en su línea a la hora de divertir a su audiencia. En la última ocasión, el programa dirigido por David Broncano sorprendía a los espectadores a la hora de invitar a Queralt Castellet a su plató. Algo que la medallista olímpica no rechazó, protagonizando una serie de anécdotas que ya han pasado a formar parte de la historia del espacio de Movistar+, y probablemente también de la del país.

👑 𝗤𝘂𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗥𝗲𝗮𝗹 Estos salseos son buenísimos. Ojalá vengan un día los reyes. Pfff ojalá. Voy a citar a @CasaReal, a ver si se animan.#LaResistencia @q_castellet pic.twitter.com/pRVzL9FgJv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 31, 2022

Aunque no es la primera vez que acude al show televisivo del cómico, la snowboarder no ha dudado en aceptar la petición del programa, presentándose así en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para dar comienzo a la que fue una noche épica. Durante la entrevista, la deportista tuvo oportunidad de hablar con el presentador sobre algunos temas laborales, aunque lo que llamó especialmente la atención fue una de sus declaraciones en concreto, en la que admitía haber comido nada más y nada menos que con los Reyes de España. Un dato que extrañó tanto a Broncano como a todos los asistentes.

Pese a que la profesional no parecía estar muy ilusionada por la coincidencia, no ha tenido reparo alguno en dar los detalles de la velada al maestro de ceremonias, que permanecía atónito. Y es que, Queralt no habría disfrutado mucho de la comida en cuestión al no haber coincidido con ningún compañero de profesión y tampoco haber llenado su estómago lo suficiente: “Me he quedado un poco con hambre”, desvelaba. Por si fuera poco, en el evento pudo también saludar a Sus Majestades. Un momento de lo más especial que la propia Castellet recuerda, con un ligero toque de humor, gracias a la sorprendente fuerza con la que doña Letizia apretó su mano: “He saludado a los Reyes y la Reina estruja un montón, da la mano, zas, ¡apretón!”, apuntaba entre risas, dejando entrever también que la consorte es mucho más espontánea con sus invitados que el Rey Felipe.

Pese a que prácticamente improbable que llegue a suceder, Broncano tuvo la idea de invitar a los Reyes de España al programa. Algo que aseguró haber intentado en otras ocasiones, en las que “se paró la conversación”. Las palabras de David provocaron la risa inmediata del público, más aún cuando se percataron de que, si Felipe y Letizia dieran el paso de acudir al espacio, tendrían que responder a las dos preguntas por las que han pasado todos los invitados: cuánto dinero tienen y cuál es la frecuencia de sus relaciones íntimas. No obstante, tal vez el monarca y su esposa hayan querido acercar posturas con el presentador durante los últimos meses, ya que era el gallego quien recientemente confesaba haber recibido una invitación de la Casa Real: “Me han invitado, no puedo decir ni cuándo ni dónde, a un cóctel con los Reyes de España. Esta tarde me han llamado. Los Reyes quieren tomarse algo conmigo. Va más gente, eh, no es solo conmigo. La verdad es que no sabía que hacer”, indicaba, aún desconcertado ante la idea de coincidir con el hijo del Rey Juan Carlos y su nuera.