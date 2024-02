Froilán ha regresado a España, aunque no de manera indefinida. Las últimas informaciones apuntan a que el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no termina de encontrar su lugar en Abu Dabi, donde reside desde hace un año junto a su abuelo, el rey Juan Carlos I. El hermano de Victoria Federica está saturado de su vida en Emiratos Árabes. Sigue sin adaptarse a la cultura y no termina de formar su grupo de amigos allí.

Froilán de Marichalar junto a su prima, Irene Urdangarin, en Grecia / Gtres

El sobrino del Rey Felipe VI habría llegado a su país natal el pasado jueves para pasar un fin de semana «largo». Y es que, cada vez son más frecuentes los viajes que realiza Froilán a Madrid, ciudad en la que sí se siente cómodo. Cabe recordar que, estuvo presente, el pasado mes de octubre, en el cumpleaños de su prima, la princesa Leonor, que cumplió la mayoría de edad. Motivo por el que los miembros de la familia de Su Majestad el Rey y de la Reina Letizia se reunieron en el palacio de El Pardo. Por otro lado, Froilán también regresó por el aniversario de su madre, que sopló 60 velas unos días antes de Navidad.

Froilán de Marichalar en Grecia / Gtres

«No termina de encajar. Su vida allí se reduce a trabajar y a pocos planes de ocio. Por eso, cuando regresa a España se desata», informa Monarquía Confidencial. Fue este sábado, cuanto el hijo de Jaime de Marichalar fue visto en un restaurante del barrio de Niño Jesús, cerca de El Retiro, donde residen la infanta Elena y sus hijos, acompañado de unos amigos ingleses y junto a una amiga especial, asegura el citado medio.

A diferencia de otras ocasiones en las que intenta pasar desapercibido, esta vez se encontraba con su grupo sin importarle que le reconociesen, dado que iba sin gorra, accesorio que utiliza cuando no quiere llamar la atención.

Froilán sin escolta

El pasado mes de agosto, Froilán se había mostrado relajado y cómodo al reencontrarse con sus más allegados en unos días de vacaciones. Sin embargo, según fuentes cercanas al entorno de la infanta Elena, se mostró, por primera vez, reticente a volver a Emiratos Árabes tras el periodo de desconexión que le concedieron en la petrolera donde trabaja. Este rechazo a volver provocó un desencuentro entre la infanta y su hijo.

Froilán huyendo de la prensa / Gtres

«Froilán ha demostrado madurez en los últimos meses, pero aquel sigue siendo un país desconocido para él, en el que no cuenta ni con amistades, ni con la vida que tiene en Madrid», añade el portal digital. «Ha decidido viajar con más frecuencia a Madrid ante la soledad que siente en Emiratos», prosigue.

Además, cabe destacar que, en esta última escapada no ha estado protegido por miembros de seguridad, con los que sí cuenta en Emiratos. Los escoltas suelen mantener informada a su madre de cómo Froilán empieza a encajar lejos de casa. De hecho, Froilán congenió a la perfección con uno de los agentes españoles que residen allí con él. «Es su confidente y se encuentra muy cómodo con él», sentencian.