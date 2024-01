El motivo de la cojera de la infanta Elena en su última aparición pública

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha celebrado en la tarde de este lunes, día 29 de enero, su VIII Gala Anual en El Beatriz Madrid Auditorio, en el corazón de la ciudad, donde entregará sus Premios 2023 el próximo sábado 3 de febrero. Hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país -y de otra índole- tales como Cayetano Martínez de Irujo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha; el presidente de LALIGA, Javier Tebas, o la Infanta Elena, entre otras personalidades.

Ha sido alrededor de las ocho de la tarde cuando la hija primogénita del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía ha hecho su aparición en el lugar, sorprendiendo a todos los allí presentes por su cojera. Doña Elena, que ha escogido un llamativo mono largo con pernera recta fluida y estampado de topos, cuya parte superior del mismo apenas se podía apreciar, ya que ha decidido llevar por encima de este una americana beige -pieza a la que recurre en innumerables ocasiones-; ha mostrado dificultad a la hora de andar a su llegada al evento y, además, ha llevado un zapato de tipo terapeutico en su pie izquierdo. También conocido como bota ortopédica walker.

La Infanta Elena en unos premios en Madrid / Gtres

El motivo por el que la hermana del Rey Felipe VI debe llevar este zapato, que se fabrica con materiales de calidad para asegurar el bienestar de los pies tras una intervención o dolencia que afecta a la biomecánica de la extremidad, responde, según ha podido confirmar LOOK, hace escasos minutos, a un esguince, que es el estiramiento o desgarro de los ligamentos, las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones. Dicha dolencia, generalmente se debe a un traumatismo por torsión del tobillo, por un mal paso o una caída, que con mucha frecuencia asociados con una actividad deportiva.

La fuente consultada por este medio para conocer la dolencia de la infanta Elena no ha respondido al cuándo la hermana de Felipe VI se hizo el esguince. No obstante, se presupone que ha sido en los últimos días, pues el pasado día 21 de enero, cuando Doña Elena asisistió a la última edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla, y disfrutó después de una fiesta en el palacio de Dueñas, no presentaba ningún aquejamiento.

La Infanta Elena en unos premios en Madrid / Gtres

La última vez que la infanta Elena se convirtió en noticia por un problema en su estado de salud fue en noviembre de 2016. La tercera en la línea de sucesión al trono español, después de sus sobrinas la Princesa Leonor y la infanta Sofía, fue se convirtió en la gran ausente en una multitudinaria cena que iba a celebrarse en El Torreón de la madrileña Casa de Campo, recinto para eventos de la cadena José Luis, en la que las Majas de Goya, popular peña taurina integrada por mujeres, iba a entregarle un trofeo por su incondicional apoyo a la fiesta de los toros.

«SAR la Infanta Elena está en la cama enferma y no ha ido a trabajar. Me pide que la disculpen y cambien la fecha si puede ser, ya que le resultará imposible acudir mañana a la cena», explicaron entonces desde la Casa de Su Majestad el Rey.