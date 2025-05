Froilán muestra su cara más amable tras años de tensión sin perder su lado gamberro

El hijo mayor de la infanta Elena ha vuelto a España. A pesar de que Froilán reside habitualmente en Abu Dabi, el joven ha hecho un viaje a nuestro país cuyo motivo todavía, no ha trascendido. Una escapada en la que ha coincidido con un reportero mientras se encontraba en uno de los barrios más conocidos de la capital.

Ya entrada la noche y vestido de manera informal, con pantalones oscuros y una camiseta gris, el sobrino del Rey Felipe VI se ha mostrado muy amable con el reportero, a pesar de que en el pasado era conocido por su carácter poco afable con los medios. Esta vez su actitud ha sido diferente, aunque sin perder el punto gamberro que siempre le ha caracterizado.

Felipe Juan Froilán de Marichalar en Las Ventas. (Foto: Gtres)

En cuanto se ha encontrado con la cámara de frente, Froilán ha resoplado con resignación y ha intentado pasar desapercibido de una manera peculiar. El hijo mayor de la duquesa de Lugo se ha colocado detrás de un parquímetro, simulando que se estaba escondiendo y tratando que el reportero desistiera y se diera por vencido. No ha sido así, el periodista ha insistido en que tenía que hacerle unas preguntas y a Froilán no le ha quedado otro remedio que salir de su fallido escondite.

El nieto de los Reyes Juan Carlos y Sofía ha sido muy educado con el reportero, pero, aun así, no ha respondido de manera concreta y clara a la mayoría de sus preguntas. El joven ha dicho que su abuelo se encuentra «muy bien, perfecto», y ha comentado que él también está estupendamente en Abu Dabi, donde reside desde hace ya algunos años.

Froilán ha confirmado que echa de menos a la familia, pero no ha querido decir cuánto tiempo se va a quedar en España. De hecho, ha recurrido a la ironía y al sentido del humor en varias de sus contestaciones, insistiéndole al reportero con que probablemente él tenía más información o animándole a que investigue sobre el tiempo que se va a quedar en nuestro país o sobre si tiene novia o no: «No sé, tú lo sabes mejor que yo» o «tendréis que averiguarlo» han sido algunas de sus respuestas. Tampoco ha querido comentar el conflicto legal entre el Rey Juan Carlos y el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, después de que el acto de conciliación no diera el resultado esperado.

Froilán y el Rey Juan Carlos juntos en Emiratos. (Foto:Gtres)

La relación con sus primas

La visita de Froilán a España se ha producido pocos días después de la graduación de la infanta Sofía, que terminó sus estudios de Bachillerato Internacional en Gales el pasado fin de semana. La infanta, además, alcanzó la mayoría de edad a finales de abril.

Froilán no ha querido confirmar si ha podido hablar con su prima y felicitarla por su fin de etapa en Gales o por su cumpleaños, y tampoco ha querido hacer declaraciones sobre la formación militar de la princesa Leonor, que está a una semana de llegar a Nueva York y volver a España para completar su instrucción en otros buques de la Armada.