Francisco Rivera hará un concierto en beneficio de los afectados por la DANA: "La tragedia es atroz"

Francisco Rivera se ha unido a la larga lista de famosos que han mostrado su apoyo a los afectados por la DANA, el fenómeno meteorológico que ha provocado fuertes lluvias torrenciales en diversas zonas de la Comunidad Valenciana, dejando más de 200 muertos y un número aún indeterminado de desaparecidos. Mostrando su faceta más solidaria, el torero ha anunciado en sus redes sociales que participará en el concierto benéfico Cantamos por Valencia junto a su banda musical Una y nos vamos.

Tras anunciarse la celebración de este acto humanitario, LOOK se ha puesto en contacto con Francisco para conocer de primera mano más detalles sobre el concierto. Se trata de un evento cuya recaudación será destinada para las zonas más damnificadas por la tragedia. Una acción que el hijo de Paquirri ha expresado que enfrenta con «una gran ilusión». «Hay que estar dispuestos a ayudar. En la vida hay que ser agradecido. Y la mejor forma de ser agradecido es ayudando cuando se necesita. Y Valencia lo necesita», comenzaba a decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri)

Proseguía explicando cómo había surgido la idea de este concierto, asegurando que todos los participantes se habían mostrado muy implicados desde el principio: «A mí me llamó uno de los componentes del grupo Hermanos Domínguez, y me dijo que tenía esta idea y que si podía contar con nosotros. Entonces entre los dos contactamos a Manuel Vega, que se ha entregado en cuerpo y alma y se ha puesto a nuestra entera disposición para este concierto. Y a partir de ahí, pues hemos llamado a los artistas de nivelazo que conocemos. Y la verdad que todos nos han dicho que sí desde primera hora, con disposición absoluta», manifestaba.

Añadía que «tocaba colaborar» y que la frase ‘el pueblo salva el pueblo’ era una realidad inmensa, aunque destacaba que el resultado del granito de arena que pudieran aportar dependía un poco de la gente que quisiera acudir para colaborar con la causa. El concierto tendrá lugar el próximo jueves, 7 de noviembre, en Sevilla, de 20:00 horas a 0:00 horas. Será presentado por Juan y Medio y, además de contar con la actuación de Una y nos vamos, también se subirán al escenario Paco Candela, José Manuel Soto, Consuelo Barroso y La cuarta cuerda, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri)

Más allá del concierto, a lo largo de la conversación que ha mantenido con LOOK, Francisco también ha confesado que conoce casos de amigos de amigos que han sido terribles. «Ha sido una barbaridad. Nadie se imaginaba que aquí podía pasar una cosa así. No les vamos a olvidar […] De hecho, vamos a hacer todo lo posible para ayudar en la medida que podamos […] Hay familias que no solo lo han perdido todo, si no que han perdido seres queridos. La tragedia es atroz», señalaba.

En cuanto a la donación de cien millones de euros que ha hecho Amancio Ortega para los damnificados de la situación, Francisco se ha mostrado muy agradecido: «Es impresionante. Vaya pedazo de tío. Ojalá hubiera miles de Amancios Ortega. Qué suerte tenemos de tenerlo. Qué calidad humana», concluía.