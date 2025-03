David Cantero ha iniciado una nueva etapa de su vida tras su repentina salida de Mediaset. Y es que, tras 14 años al servicio de la cadena, su marcha ha generado una vorágine de reacciones. Ahora, LOOK ha podido conocer en exclusiva cómo están siendo sus primeros días en su nueva andadura alejado de la televisión. Este pasado fin de semana, el periodista disfrutó de su tiempo libre junto a su familia, su mujer y sus hijos, su gran apoyo en estos momentos.

Este digital ha podido saber también que el veterano comunicador ha tenido que ser intervenido por un problema de salud. David Cantero ha sido operado del menisco. Afortunadamente, la intervención fue todo un éxito.

David Cantero paseando. (Foto: LOOK)

Prueba de ello son las imágenes que adjuntamos en esta noticia, en las que se le puede ver en actitud distendida paseando con total normalidad mientras mira su teléfono móvil. David Cantero luce un atuendo informal compuesto por un jersey gris y pantalones vaqueros y, como accesorios, unas gafas de sol. Un atuendo con el que muestra su faceta más relajada.

David Cantero ha sido operado. (Foto: LOOK)

Por otro lado, Cantero también se desplazó a las inmediaciones de Mediaset para poder despedirse de sus compañeros. Aprovechó la ocasión para tener un encuentro con su gran amiga, María Casado. «El reencuentro con los compañeros del fin de semana tras la tempestad, y lo de ir vestido igual que María ha sido una preciosa casualidad, aunque siempre habrá quien no se lo crea, ha sido así, tal cual… ¡Ay cuánto te quiero melona!», escribió el periodista en las redes sociales.

David Cantero tras su salida de Mediaset. (Foto: LOOK)

Abrumado por el cariño de sus seguidores

Tras su repentina salida de Mediaset, David Cantero publicó un vídeo con el que se sinceró con sus cerca de doscientos mil seguidores en Instagram, misma plataforma en la que, recientemente, ha compartido los datos de audiencia que generó ese famoso clip.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Cantero (@david_cantero_informativos)

Cantero logró un total de 10.841.449 visualizaciones. Cifra de la que se siente enormemente orgulloso. «Brutal. Me siento abrumado. Lo mejor, es que entre decenas de miles de comentarios solo he tenido que bloquear y borrar a dos o tres haters. El 99,9 % han sido palabras amables y cariñosas, mensajes de ánimo y aliento… ¡Es impresionante!, me siento muy halagado y agradecido», ha indicado.

El motivo de su salida de Mediaset

La salida de David Cantero de Mediaset, en un momento en el que la cadena está reinventándose, cogió por sorpresa a la audiencia de Telecinco. Fue entonces, cuando comenzaron a circular ciertas teorías sobre el fin de su contrato. Sin embargo, el propio periodista aclaró algunos puntos en el universo 2.0 y aseguró que su macha no fue por una «jubilación». «La vida es una sucesión de cambios más o menos inesperados, trascendentales. Y este lo es. Ya sabéis que soy discreto. Yo me he ido sin hacer ruido, casi en silencio!, explicó. «Me voy de Mediaset, tranquilo, agradecido. Han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás infinidad de buenos recuerdos, de buenos momentos, de buenos amigos y compañeros que voy a echar muchísimo de menos», contó. Después se conoció el verdadero motivo. Y es que este cambio no tiene nada que ver con disputas laborales ni con su contrato.

De hecho, el periodista gozaba de un contrato indefinido, y mantiene una buena relación con todos sus compañeros. De acuerdo con Poco pasa TV, la razón por la que David Cantero ha dejado Telecinco es de naturaleza económica. El citado portal indica que, debido a cambios internos en Mediaset, el presupuesto destinado a los informativos sufrió una importante reducción. De esta manera, este ajuste financiero habría llevado a la dirección de la cadena a pedirle al presentador que renegociara sus condiciones, algo con lo que Cantero no estaba coforme.