Foto a foto: así es la casa donde asesinaron a los marqueses de Urquijo

Han pasado casi 44 años desde que España quedó completamente conmocionada tras salir a la luz uno de los crímenes más conocidos de su historia. El 1 de agosto de 1980, María Lourdes de Urquijo Morenés y Manuel de la Sierra y Torres, uno de los matrimonios más influyentes de la época, conocidos como los marqueses de Urquijo, fueron asesinados a tiros mientras dormían en su domicilio madrileño. Desde entonces, un gran misterio y una larga lista de incógnitas han rodeado el caso, algo que ha hecho que el asesinato siga ligado a la actualidad.

De hecho, sin ir más lejos, este miércoles se ha conocido que las paredes del escenario del crimen de los marqueses se ha puesto en venta. Se trata de una vivienda ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital, concretamente en Somosaguas. Tal y como reza el anuncio de Idealista, sus dimensiones alcanzan los 1.020 metros cuadrados, los cuales están divididos en dos amplias plantas más el sótano, sin contar los 4.460 metros cuadrados de parcela en la que está construida la residencia.

Casa a la venta de los marqueses de Urquijo en Madrid/ Idealista

Siguiendo con lo aportado por el vendedor en la plataforma de venta, la planta baja cuenta con «un magnífico recibidor, salón, comedor y biblioteca», además de cocina, despensas, tres dormitorios y dos cuartos de baño. No obstante, lo que más llama la atención es el amplio porche con vistas a la piscina cubierta ubicada.

Casa a la venta de los marqueses de Urquijo en Madrid/ Idealista

La primera planta mide 545 metros cuadrados y en ella hay cinco dormitorios con sus respectivos cuartos de baño, además de un pequeño apartamento a parte que cuenta con las partes básicas de cualquier vivienda (excepto la cocina): salón, dormitorio y aseo.

Casa a la venta de los marqueses de Urquijo en Madrid/ Idealista

Por último, el sótano tiene una zona que llama la atención de muchos, y es que cuenta con una sala de cine y «un cuarto de usos múltiples», tal y como reza la descripción del anuncio. Además, en esta última parte, también se encuentra el trastero y el cuarto de las calderas. Todas estas instalaciones descritas estarían a la venta por 3,2 millones de euros, tal y como adelanta la revista Semana.

Casa a la venta de los marqueses de Urquijo en Madrid/ Idealista

Cabe recordar que no es la primera vez que este domicilio sostiene el cartel de ‘se vende’. Y es que Juan Urquijo de la Sierra, el hijo del matrimonio que heredó la vivienda y el título nobiliario de los mismos, ya intentó venderla antes de fallecer, pero no obtuvo ningún éxito. Ahora, sus propios herederos, han decidido volver a probar suerte e intentar dar una segunda vida a la famosa casa de Somosaguas que acaparó gran parte de los titulares de los primeros años de la década de los 80.

Pese a querer poner en venta el chalé, Juan llegó a vivir en ella tras lo ocurrido en alguna que otra temporada, algo que su hermana Myriam no fue capaz de hacer: «No he podido volver a subir esas escaleras. En cuanto lo intento, nada más poner un pie en el primer peldaño, el olor a sangre vuelve a apoderarse de mí», contaba en su libro ¿Por qué me pasa a mí?