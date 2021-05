Fiona Ferrer vuelve al mundo de la literatura con ‘La estilista’, una novela que ha tardado varios años en publicar y cuya historia está inspirada en el mundo de la moda y de los influencers, incluyendo en cierto modo su propia vida, y en la que refleja una auténtica historia de superación narrada con el objetivo de lanzar un mensaje reconfortante a todas las mujeres luchadoras de hoy en día.

Aprovechando la publicación del libro, la polifacética empresaria y experta en moda se ha abierto en canal y nos ha contado cómo está llevando su ruptura con Javier Fal-Conde y ha atrevido a opinar sobre el negacionismo de Miguel Bose, la docurserie de Rocío Carrasco, las críticas a las Infantas por haberse vacunado en Abu Dabi y la sorprendente separación entre sus amigos, Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Reconoce que tras su ruptura lo ha pasado «muy mal y no me importa nada decirlo porque de alguna manera no es un luto. Javier es mi amigo, hablo con él mucho y estar soltera no significa estar guardando ausencias». Por eso deja claro que está abierta al amor: «Estaría encantada de encontrar un novio estupendo». Y mientras llega ese nuevo amor, Fiona disfruta de la compañía de sus amigos, entre los que están Enrique Ponce y Paloma Cuevas, su mejor amiga, como ella misma reconoce, aunque declina hablar sobre el proceso de divorcio en el que se encuentran inmersos.

La docuserie de Rocío Carrasco

De actualidad y con 10 episodios emitidos, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ también ha contado con la empresaria entre su público. «Ha dado un mensaje muy claro y muy positivo porque a través de ella creo que muchas mujeres o incluso hombres, se han visto reflejados, pero creo se está haciendo bastante extenso», ha dicho.

Cauta, al no conocer la historia de primera mano, afirma que en este conflicto entre Rocío y Antonio David Flores no puede posicionarse. «Se nota que Rocío ha sufrido mucho, lo que pasa es que ahora supongo que estará haciendo sufrir a otros. Tampoco hay que hacer un circo».

El negacionismo de Miguel Bosé

«Qué es eso, negacionistas, es absurdo. Todo el mundo ahora es influyente y las redes sociales nos han servido para esto, con lo cual que la gente que tiene una responsabilidad con la sociedad, se dedique a decir este tipo de tonterías me parece muy mal», afirma rotunda. «Me da igual lo que seas, pero no lo publiques, no hagas demostración de todo esto porque luego pasa lo que ha pasado, que nos quitan el toque de queda y parece que la gente es la primera vez que ha salido en su vida».

La vacunación de las Infantas

Crítica con la actitud del cantante, Fiona tiene también su propia opinión sobre las críticas recibidas por doña Elena y doña Cristina tras conocerse que se han vacunado en Emiratos Árabes. «Me parece estupendo, han ido a ver a su padre y si allí se la pueden poner, me parece estupendo porque también hay gente que se está yendo a Estados Unidos y a otros sitios. Si aquí no se ponen las pilas, que hagan lo que les de la gana, aunque me parece un poco inteligente por su actuación, en mi caso no lo hubiera hecho porque al final tienen una responsabilidad y son quienes son».