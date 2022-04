Familiares y amigos dan el último adiós a Juan Diego

El séptimo arte llora la muerte de uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Juan Diego fallecía este miércoles a los 79 años de edad tras una larga lucha contra una grave enfermedad. Un durísimo varapalo para su entorno más cercano que este 29 de abril le da el último adiós. La capilla ardiente del artista se ha instalado en el Teatro Español de Madrid, enclave al que se han desplazado a lo largo de esta mañana numerosos rostros conocidos como Javier Cámara, Secun de la Rosa y Juan Echanove, entre otros. Una vez, familiares y amigos se despidan del actor, será incinerado en El Escorial, tal y como ha dado a conocer su hijo.

Javier Cámara, que se ha mostrado emocionado por la pérdida, pero ha quiero realzar la figura de Juan Diego recordando que ha tenido muchas y divertidas vivencias con él, lo que le ha arrancado una leve sonrisa a pesar del triste momento por el que está pasando. Por su parte, el hijo del intérprete ha agradecido todo el cariño que ha recibido en las últimas horas tras la pérdida de su progenitor.

Marisa Paredes, ha reconcoido la gran suerte que fue trabajar con él. «Su lucha, sus reivindicaciones, que eran las de todos y, de verdad, tener la oportunidad de conocer a alguien con esa fuerza, con ese rigor, con ese ir siempre a por todas estuviera quien estuviera detrás», ha comenzado diciendo. «Podía haber 70 policía detrás buscando a cualquiera que se moviera en una dirección que no les gustara en plena dictadura y ahí estaba Juan Diego como un perfecto jefe de la revolución. Era un tipo magnífico a parte de actor. Era un maestro de la vida», ha explicado a la prensa la actriz.

Emotivos gestos que también se trasladaban a las redes sociales, donde numerosos VIP no han dudado en homenajear a Juan Diego y dedicarle unas bonitas palabras tras su partida. Hugo Silva, quien trabajó con él en la mítica serie de Los Hombres de Paco escribía en su perfil de Instagram: «Tu grandeza, tu humildad». «Gracias, maestro, por todo lo que me enseñaste. Fue un privilegio aprender de ti, tanto en lo personal como en lo profesional. Siempre me sentiré afortunada por eso. Hasta siempre», decía por su parte Michelle Jenner, actriz que también formó parte del elenco de la exitosa trama que se emitía en Antena 3.



Paco Tous recordaba a Juan Diego expresando todo su cariño. «¡Te quiero mi Juan! Hoy tendria que pararse un poquito el mundo. Me he sentido tan grande junto a ti, cuando jugábamos a nuestro oficio. Gracias. ¡Corazón sin trampas! ¡Viva tu Betis!», comentaba Paco Tous.



«Hoy es un día muy triste. No solo para los familiares y los amigos que tuvimos la suerte de conocer a Juan Diego, es un día muy triste para el arte y la cultura. Es un día muy triste para este país. Se va uno de los mejores actores que hemos tenido. Sé que cuando pase esta tristeza, recordaré a Juan Diego con alegria, agradeciendo lo que aprendí de él y lo que me reí estando a su lado. Recordare su cariño y su abrazo amigo. Su complicidad en el trabajo, su rigor y su respeto al público y al compañero. Sé que ese será su recuerdo, y que será un recuerdo alegre, aunque lo eche de menos.

Pero hoy es solo un día triste, y no puedo quitarme esta tristeza del pecho», añadía en un post Pepón Nieto, integrante también de la citada serie.