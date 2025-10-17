«Eres chulo barriobajero y un macarra». Así es es como Ángel Expósito, tío de la actriz Ester Expósito, se ha referido a Gabriel Rufián. Más allá de la ola de comentarios que ya acumula en redes sociales la bachata de la actriz y el político en un after en Moncloa, lo cierto es que lo más probable es que al locutor de COPE este vídeo y encuentro fortuito le haya causado un quebradero de cabeza -o quizás piense que es un mal sueño-. Si por algo se caracteriza el presentador radiofónico es por ser muy crítico con Pedro Sánchez y sus socios, entre los que se encuentra el líder de Esquerra, del que se ha burlado en muchas ocasiones.

Todas las veces que Ángel Expósito se ha burlado de Rufián

Sabido es que Ángel Expósito mantiene una muy buena relación con sobrina Ester, a la que ha entrevistado en varias ocasiones en su programa. En los micrófonos del espacio del comunicador han dado cuenta de la estrecha relación familiar que tiene con la actriz, a pesar de que parece que su ideología política está a años luz.

Lo de Ester Expósito con el ex separatista Gabriel Rufián no lo vimos venir. Aquí de after en Moncloa bailando juntos. Ahora vemos por qué le gusta tanto Madrid y huyó de Santa Coloma dejando tirados a los vecinos que le votaron. pic.twitter.com/nVsBcDmWln — Arturo Villa (@ArturoVilla_) October 16, 2025

Por suerte o desgracia, las redes sociales tienen memoria y este medio ha recopilado todas las veces que el presentador ha arremetido contra Gabriel Rufián, que también ha mostrado tener una gran complicidad con la sobrina de Ángel -con el que, seguro, el locutor no bailaría una bachata como sí lo ha hecho la hija de su hermano-.

El 31 julio de 2020, pocos meses después del estallido de la pandemia, Ángel Expósito no dudó que criticar al líder de ERC. Entonces, el político pidió a los gobernantes de la derecha que «no fueran de izquierdas, pero sí más valientes». Unas declaraciones que incendiaron y mucho al periodista: «Me parece la amenaza de un chulo barriobajero y un macarra infame el cual le pagamos un sueldazo. Me parece de una chulería este tío. Me repugna».

Un año después, en 2021, Expósito ironizó con «la última de Gabriel Rufián». «Tengo una idea para el Rey. Sino quiere firmar los indultos, que abdique. Sus antecesores han firmado cosas peores», dijo el político. Unas palabras que el presentador recogió en su programa y que, además, analizó: «Es curioso, porque el tono ese diría… Rufián, ya te pareces a Pablo Iglesias, ¿eh? En el tonito. Ya no solo es Rufián un fino fiscalista, que los demás tenemos que pagar impuestos… Ya también asesora sobre lo que tiene que hacer al Rey. Gracias Rufián».

Desde que Pedro Sánchez entrara en la Moncloa gracias al apoyo de sus socios, entre los que se encuentra el partido de Rufián, el locutor ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno de España. Sin embargo, si por algo se caracteriza el tío de Ester Expósito es por su sentido del humor a la hora de referirse a los mencionados políticos. Finalmente, en 2023 no dudó en bromear sobre el físico del líder de Esquerra y su corte de pelo: «¿Quién le habrá cortado el pelo a Rufián? Es la portada, se ha hecho como un casco militar».