Gabriel Rufián responde a ‘La Revuelta’ tras saber que quieren invitarle

Gabriel Rufián está más cerca que nunca de convertirse en el primer político que acude en calidad de invitado a La Revuelta. La segunda temporada del espacio televisivo del access prime time de La 1 acaba de empezar, y durante sus primeras entregas, David Broncano ya ha tenido una propuesta que no ha dejado indiferente a nadie. Después de leer que Rosalía, Rufián y algunos ex participantes de Operación Triunfo eran los nombres más valorados para que fueran entrevistados en el programa, el presentador ha decidido que sería muy buena idea juntarlos a todos. «Hay que intentar que vengan todos el mismo día […] Mi objetivo es que vengan de aquí al final del trimestre», decía entre risas.

A los pocos minutos de emitirse este momento, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya se pronunció a través de sus redes sociales. Y, sorprendiendo a propios y extraños, se mostró muy interesado en la propuesta de Broncano. «Día y hora», escribía, dejando más que claro que aceptaría visitar el plató sin ningún tipo de problema.

Como era de esperarse, el post no tardó en registrar todo tipo de comentarios, los cuales se mostraron muy expectantes ante la propuesta. «Palomitas preparadas», «Sería épico», «Si va Rufián, descorcho una botella de vino», «No me lo perdería por nada del mundo», «Estáis tardando», «Broncano, llámale», «Ese programa lo voy a grabar», «Sí, por favor», escribían algunos de los internautas.

Si finalmente Gabriel Rufián y David Broncano se encuentran en un plató de televisión, sería la segunda ocasión en la que el político aceptaría ser entrevistado en la cadena pública. El pasado 29 de septiembre acudió al programa Directo al grano, un formato de actualidad presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró que consiguió, según los datos publicados, 1.088.000 espectadores con la visita del mencionado. En él, el catalán se centró principalmente en hablar de sus ideologías políticas, aunque lo cierto es que, si termina acudiendo a La Revuelta, es muy probable que protagonice una de las entrevistas más distintas de su carrera, ya que hay muchas preguntas típicas del programa que cuestionan directamente con la faceta personal del invitado.

Por ahora, ni Rosalía ni ningún ex participante de Operación Triunfo se ha pronunciado como Rufián ante la posibilidad de acudir al programa de David Broncano. La cantante catalana es una de las pocas celebridades que aún no ha sido entrevistada por el popular presentador, por lo que su visita generaría una gran repercusión mediática. Especialmente si se tiene en cuenta su trayectoria internacional y el interés que despierta en cada una de sus apariciones públicas.