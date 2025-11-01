La familia de Emilio Aragón crece: quién es quién dentro del clan y sus otros cuatro nietos

Emilio Aragón está de enhorabuena y es que su hijo Nacho acaba de convertirse en padre por primera vez junto a Bea Gimeno. La pareja, que se casaba el pasado septiembre, ha dado la bienvenida al pequeño Pelayo. Este es el quinto nieto para el humorista y presentador, quien ya tiene cuatro nietos por parte de su hija mayor, Icíar: Martín, Aruca, Teo y Cuba.

«¡Lo mejor que nos ha pasado en la vida!», ha escrito emocionada Gimeno. «El sábado sobre las 00:00 rompí aguas, y desde entonces hemos estado en una nube inexplicable», detalla sobre cómo están viviendo estas primeras horas como papás primerizos. «Esta canción era la que sonaba mientras te veíamos llegar al mundo, qué sensación de plenitud, emociones preciosas, una vida nueva que es imposible querer más, me quedo en esta nube para siempre!», ha expresado junto a una serie de tiernas publicaciones. «Nacho, gracias por el mejor regalo que me podías dar, mi familia».

Bea Gimeno y Nacho Aragón. (Foto: Gtres)

Una noticia que, sin duda, ha colmado de alegría a toda la familia y es que el clan de los Aragón no deja de crecer. Pero, ¿quién es quién dentro de la familia? Icíar es la mayor de las hijas que Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega Feijóo, que llevan más de 40 años de feliz matrimonio. Y, hasta el momento, ella era la única que les había dado nietos.

Los nietos de Emilio Aragón

Martín, Aruca, Teo y Cuba son fruto de su matrimonio con Hugo Rodríguez de Prada, fundador de la cadena de restaurantes Grosso Napoletano. Ambos se conocieron mientras estudiaban Publicidad y RRPP en la ESIC Business & Marketing School, y desde entonces su nombre ha estado ligado a marcas y campañas tan importantes como Name the brand o Madreamiga. Además, compagina esa faceta profesional con las redes sociales, donde habitualmente comparte su día a día con casi 100.000 seguidores.

Los hijos de Emilio Aragón, juntos en un atardecer. (Foto: Instagram)

La mediana de la familia, Macarena Aragón, es la que más apegada está a la industria de la moda. De hecho, estudió Moda en la Universidad Camilo José Cela, lo que compaginó con un máster de Estilismo en el Istituto Marangoni de Milán. De hecho, Aruca se ha convertido en la mano derecha de su hija y su mejor apoyo a la hora de perseguir sus sueños. Madre e hija han trabajado juntas en la firma de ropa Lexdeux.

La joven también ha demostrado estar muy volcada con las redes sociales, donde muestra lo unida que está a su familia y la gran pasión que siente por su profesión.

Por último, tenemos a Nacho Aragón, el pequeño de la familia y que acaba de convertirse en padre por primera vez junto a la influencer Bea Gimeno. Más allá de su faceta como empresario al frente de Neutrale, una marca de ropa fundada junto a sus amigos Rodrigo Fernández y Jaime Gil, el pequeño de los Aragón también ha irrumpido en el mundo de las redes sociales gracias a su pareja.