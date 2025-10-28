Bea Gimeno y Nacho Aragón ya son padres de Pelayo, su primer hijo en común. El matrimonio, que pasó por el altar en septiembre del 2024, ha anunciado que su pequeño nació el pasado 26 de octubre.

Ha sido la creadora de contenidos la que ha compartido esta feliz noticia en sus redes sociales: «Pelayo. Lo mejor que nos ha pasado en la vida.

El sábado sobre las 00:00 rompí aguas, y desde entonces hemos estado en una nube inexplicable. Esta canción era la que sonaba mientras te veíamos llegar al mundo, qué sensación de plenitud, emociones preciosas, una vida nueva que es imposible querer más, me quedo en esta nube para siempre. Nacho, gracias por el mejor regalo que me podías dar, mi familia».

Así anunció Bea Gimeno su embarazo

El pasado mes de mayo, Bea Gimeno y Nacho Aragón anunciaron su paternidad. Desde que se casaron, la influencer comentó en varias ocasiones su deseo de ser madre y tener una familia numerosa -como la de su hermana Letoto, también creadora de contenidos-.

Ocho meses después de su boda, el matrimonio comunicó la mejor de las noticias -y muy esperada por su entorno-: el embarazo de Bea. «Nunca habíamos tenido tantas ganas de que llegara noviembre», escribieron junto a un vídeo en que ambos aparecían en un paisaje desértico. Una publicación que se inundó de comentarios por parte de sus seguidores y de las amigas influencers de Gimeno, como el de María Pombo, que meses después anunció la llegada de su tercer bebé con Pablo Castellano.

Solo días después, también en el universo 2.0, el hijo de Emilio Aragón y Aruca y su esposa desvelaron que lo que esperaban era un niño, al que llamarían Pelayo -un nombre muy típico en Asturias, una tierra muy importante para los jóvenes-.

Sus problemas durante el embarazo

Si por algo se caracteriza Bea es por su naturalidad a la hora de hablar en redes sociales -la clave de su éxito-. Es por ello que, a lo largo de estos seis meses -desde que anunciara la noticia-, ha tratado de ser totalmente transparente con su comunidad. Además de haber compartido la felicidad que supuso para ella convertirse en madre, también contó que, en el segundo trimestre, no lo pasó nada bien.

«Han empezado las migrañas y el dolor de espalda heavy. Yo tengo escoliosis y sabía que en algún momento me iba a pasar el tema de los lumbares. La semana pasada estuve muy baja de energía y me fui a tratar al osteópata. La verdad que mucho mejor, pero el día después del osteópata es como resaca del tratamiento que has hecho. Estoy mucho mejor y poquito a poco. Sé que es algo que voy a tener que tratar a menudo, pero bueno. Poco a poco», dijo.

Bea Gimeno y Nacho Aragón ya son padres de su primer hijo en común. (Foto: Redes Sociales)

Una dolencia que le llevó a tomar una importante decisión: practicar ejercicios que le relajaran, como el yoga: «Creo que me va a ayudar mucho. Quiero empezar a hacerlo de forma recurrente además de mis entrenamientos. Ha sido increíble estirar. Ha sido la primera vez que me siento super conectada mientras hago el ejercicio con el bebé. Ha sido una cosa súper bonita».

Con el paso de los meses, afortunadamente, esas dolencias disminuyeron. De hecho, la joven no quiso perderse la gran boda de su íntima amiga, Alejandra Navarro, a pesar de su avanzado embarazo. Una prueba con la que dio cuenta que en la recta final de su embarazo continuaba teniendo energía.