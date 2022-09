La Maestranza de Sevilla ha acogido la última corrida de toros de la temporada. Una tarde a la que no han querido faltar algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como es el caso de Carlos Herrera, que se ha trasladado hasta la plaza de toros hispalense en compañía de su hijo Alberto, Fiona Ferrer o Begoña García Vaquero, el futbolista Joaquín y su esposa, César Cadaval y su mujer, la aristócrata Ana María Abascal o los componentes del dúo musical Los del Río. Todos ellos no han querido faltar a esta última tarde de toros de la temporada. Algunos, como Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, integrantes del dúo musical, además, no han dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres y pronunciarse sobre uno de los temas que más titulares ha acaparado en los últimos días.

Ambos artistas, que no dudaron en felicitar a la Marquesa por su compromiso a través de las redes sociales, se han mostrado sorprendidos por las últimas noticias relacionadas con la pareja, que ahora se encuentra totalmente distanciada. “A Tamara la adoramos, la adoramos y la queremos una barbaridad, pero no sabemos nada más. No estamos al día de lo que ha ocurrido”, han dicho los dos integrantes del dúo. No obstante, ninguno de los dos pierde la esperanza ante una posible reconciliación: “Eso se arregla hoy en día rápidamente. Hoy se arregla todo con buenas palabras y buenas condiciones”, han dicho. Aunque parece que la realidad no va a ser tan sencilla. Al menos eso apuntan las informaciones que han trascendido a lo largo de este fin de semana.

Una ruptura inesperada

Después de algo más de dos años de relación el pasado 21 de septiembre, la marquesa de Griñón anunciaba su compromiso con Íñigo Onieva y presumía de anillo en las redes sociales. Esa misma noche, Tamara confirmaba en una intervención en El Hormiguero los detalles de la petición de mano y revelaba que la boda se celebraría en el mes de junio en el Palacio de El Rincón, que había sido propiedad de su padre. Sin embargo, unas imágenes de Íñigo Onieva besando a otra mujer en un conocido festival desataron toda una tormenta mediática. A pesar de que en un principio Oniega negó todo y declaró que la secuencia correspondía a una edición anterior a que conociera a Tamara, al final ha reconocido que es cierto que le había sido infiel a su prometida y ha pedido disculpas públicas en un texto en el que declara que la aristócrata es la mujer de su vida. Por ahora, Tamara Falcó ha borrado el post en el que anunciaba su compromiso y se ha refugiado en su familia. Su entorno además asegura que la reconciliación no entra en sus planes, al menos, por el momento. Ella misma contestó tajante el pasado viernes cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad, cuando Íñigo aún no había reconocido la verdad.