El exclusivo restaurante de Ceuta donde Gerard Piqué se olvida de las cámaras

Gerard Piqué ha aprovechado su estancia en Andorra por motivos profesionales para desconectar de la rutina y reencontrarse con la buena gastronomía en un entorno exclusivo. Pensaba que nadie le estaba vigilando, pero varios testigos han confirmado su visita. Durante estos días, el ex jugador se dejó ver en Bugao, uno de los restaurantes más nombrados de Ceuta, donde disfrutó de una comida junto a un grupo de amigos. Su actitud tranquila contrasta con la habitual atención mediática que suele acompañarle, demostrando que sabe valorar momentos de intimidad lejos de los focos y centrarse en experiencias de calidad.

Bugao, dirigido por el chef Hugo Ruiz, conocido como el «chef caballa» por su estrecha vinculación con la ciudad, se ha convertido en un referente de la alta cocina ceutí, llevando los sabores locales a un nivel nacional.

Restaurante Bugao. (Foto: Google)

«Tras 10 años de trabajo, y gracias a todos nuestros clientes, amigos y personal del Restaurante, conseguimos ser durante varios años restaurante con distintivo rojo en la Guía Michelín, y ahora con un SOL en la Guía Repsol, Restaurante Bugao coloca a Ceuta en el mapa gastronómico de alto nivel», informan desde la página web oficial.

Un restaurante innovador

Después de tantos éxitos, no se conforman con lo que han conseguido y quieren seguir mejorando. Por eso, afirman: «Seguiremos trabajando duro a partir de ahora para conseguir lo que más nos emociona cada día: hacerte disfrutar con nuestros platos».

Restaurante Bugao. (Foto: Google)

El restaurante se centra en la idea de «cocina entre mares», combinando productos del Atlántico y del Mediterráneo con un enfoque moderno y respetuoso con los ingredientes de la tierra y el mar. Sus platos destacan por la frescura y la temporada, con especial protagonismo de pescados y mariscos como el atún rojo, las quisquillas o el bogavante, convirtiendo cada comida en una experiencia única que permite a los comensales disfrutar de Ceuta a través de sus sabores más auténticos.

El chef cuida mucho la presentación de sus creaciones y eso es un valor añadido que ha cobrado bastante importancia en los últimos tiempos. No le basta con idear y ejecutar una receta, quiere que sus clientes tengan interés nada más ver el plato.

¿Cuánto cuesta comer aquí?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurante Bugao Ceuta (@restaurantebugao)

Los precios de Buago, el restaurante preferido de Piqué en Ceuta, tiene unos precios muy variados. A pesar de contar con grandes reconocimientos, la carta está al alcance de todos los bolsillos y según Tripadvisor puedes comer o cenar por 50 euros por persona, aproximadamente. Eso sí, hay que tener en cuenta la temporada y las preferencias de cada comensal, pues hay propuestas, como el bogavante, que sí son algo más caras.