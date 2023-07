Que el clan Aveiro y Georgina Rodríguez no están en la misma onda de frecuencia es pan comido. Mucho se ha escrito sobre las tiranteces -en el mejor de los casos- entre Gio y la familia de su novio, el futbolista Cristiano Ronaldo. Y son ciertas. Acusaciones mutuas, desprecios, feos y lejanía han sido siempre motivos para que las dos partes se miraran con recelo. El jugador portugués ha intentado siempre mediar las aguas, principalmente entre su madre, a la que adora, y la mujer que ama. Las intentonas han sido muchas y variadas pero los resultados escasos. Sin embargo, todo puede cambiar este verano. LOOK ha tenido acceso a información privilegiada que da buena cuenta de un nuevo intento por parte de los Aveiro de acercar posturas con Georgina. Y sí, es Katia, hermana del exmadridista, la impulsora.

Cristiano Ronaldo junto a su familia / Gtres

Katia Aveiro es la hermana más cercana a CR7. Con una relación excelente con el futbolista, es también la más cercana a Georgina. La ex concursante de Supervivientes siempre ha intentado acercar posturas entre su madre, Dolores, y la pareja de su hermano. Sus esfuerzos han ido, no obstante, cayendo en saco roto, hasta ahora. Katia ha movido ficha e ideado «el plan perfecto» para que toda la familia se junte este verano.

El motivo no es otro que el bautizo de su hija Valentina. La celebración tendrá lugar el próximo 27 de agosto en Madeira y toda la familia está invitada. Fuentes cercanas a los Aveiro cuentan a este digital que «Katia quiere bautizar a su hija en Portugal con los suyos (vive en Brasil) y aprovecha no solo para unirlos, sino también para acercarlos. Se lleva fenomenal con Georgina y quiere quitarle a su madre el sanbenito de mala suegra, que no lo es en absoluto. Con unos se lleva mejor, con otros menos. Su intención es que sea una celebración bonita y que se ofrezca una estampa de clan unido».

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el aeropuerto / Gtres

Cristiano bendice la celebración

Cristiano Ronaldo está feliz con la iniciativa. Es un hombre muy familiar al que no le gustan las guerras. «Le sabe mal que la relación entre la que considera su mujer y su madre no sea todo lo fluida que debería. Gestos como los de su hermana de juntar-los todos se agradecen».

Sin embargo, hay fuertes posibilidades de que el deportista sea el gran ausente de la celebración. El 27 de agosto, los equipos de futbol ya están a pleno rendimiento y no será fácil cuadrar agendas. Sin embargo, según ha podido saber LOOK, «la familia de Cristiano está haciendo de todo para que, con o sin él, Gio y los niños estén presentes. Hacen especial gusto en que Georgina esté y se sienta integrada». Sin duda, un gran paso para la paz familiar.

Gio de vacaciones en Portugal pero lejos de su suegra

Pero como se dice en Portugal, «Roma y Pavia no se hicieron en un día» y de momento, la de Jaca y la matriarca de la familia siguen evitándose. No deja de ser llamativo que Georgina esté de vacaciones en el Algarve junto a Cristiano y Dolores Aveiro permanezca en Lisboa pasando unos días con Junior, el hijo mayor del jugador. No se descarta que Dolores baje al Algarve al encuentro de su hijo y su nuera, pero de momento ese momento no ha llegado. ¿Tendremos que esperar hasta el 27 de agosto para verles todos juntos? Tiempo al tiempo.