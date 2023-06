Georgina y Dolores Aveiro: cumpleaños de Cristiano Jr. por separado

No hay vuelta de hoja. Se ha intentado de todo, pero parece que la relación entre Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, es insalvable. Aunque en público, y por no molestar al crack, guardan las formas, en privado ambas mujeres ya no se esfuerzan por disimular su lejanía. La última fue bien palpable en el pasado fin de semana. El sábado 17 de junio, Cristiano Jr, el hijo mayor del futbolista, cumplió 13 años. Motivo más que suficiente para que la abuela, Dolores, se trasladara a Madrid para celebrarlo. Sin embargo, apenas se vio las caras con la novia de su hijo, ya que contra todo pronostico, en vez de alojar-se en la fabulosa casa de La Finca, Dolores lo hizo en un hotel de la capital española. La noticia la adelantó el comentarista, Leo Caeiro, de la cadena lusa CMTV, en el programa matinal de la estación: «Dolores está en Madrid, pero no en casa de Georgina. Últimamente, siempre que va a ver a su hijo, se queda en un hotel. Me entristece mucho que no haya (por parte de Gio) un gesto de cariño. Siempre que Dolores viaja para verles, Georgina llena la casa con sus amigos. Parece que no le apetece estar con ella».

Según ha podido saber LOOK, Dolores Aveiro se quedó alojada en el Hotel AC MARRIOT La Finca, muy cerca de la casa que su nuera acaba de reformar. La madre de Cristiano viajó junto a Andrade, el ex policía con el que lleva años compartiendo su vida. Llegó el viernes y se quedó hasta el domingo. Fuentes de toda solvencia afirman a este digital: «Apenas vio a su nieto. Pudieron compartir momentos en su cumpleaños. Dolores estuvo con todos los nietos, pero debo ser sincero: no hay una relación bonita entre ellas (suegra y nuera)». En la misma cadena, en el programa ‘Noite das Estrelas’, espacio de crónica social de referencia internacional, fueron avanzados más datos: «Al no estar Cristiano, Dolores prefiere no estar en la misma casa. Es Dolores la que no quiso quedarse. Prefiere estar a su aire, porque efectivamente, no hay mucha química entre ambas mujeres».

Dolores sin «espacio» tras la reforma

No deja de ser llamativa la decisión de Dolores de no quedarse en la casa de la Urbanización La Finca, casa a la que llegó a considerar su hogar. Cuando nació Cristiano Jr, Ronaldo era jugador merengue, y fue su madre la que le ayudó a cuidar-lo hasta que apareció en su vida la de Jaca. Dolores vivió entonces algunos años en la casa donde ahora parece que se le cierran las puertas. Tanto es así, que dentro del mismo recinto de la propiedad, existía un anexo a modo de apartamento, para uso de Dolores. Una especie de casa dentro de otra cosa, que permitía a la madre del futbolista estar pendiente de su hijo y de su nieto recién nacido, al mismo tiempo que tenia su independencia. Con la nueva reforma, llevada a cabo por Georgina, se acabó también con ese ala, dejando a Dolores «desvalida de su espacio» dentro de la casa de su hijo. Amigos cercanos a la familia Aveiro hablan en que la situación «entristece mucho a Dolores», que por amor a su hijo calla y «de buen grado» se va a un hotel. Es su manera de contribuir a la «paz familiar» pedida por Cristiano.