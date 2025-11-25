EXCLUSIVA | El mundo de la empresa y los negocios arropa a Juan Palacios en la despedida a su mujer

Juan Palacios ha recibido un duro mazazo para cerrar el año. La mujer con la que compartía su vida, Françoise Le Galle, falleció hace apenas unos días, tal y como ha podido confirmar este medio en exclusiva. Una irreparable pérdida que le ha sumido en una gran tristeza para la que ha contado con el apoyo de un buen puñado de amigos que no han querido dejarle solo en este amargo momento.

El tanatorio de Tres Cantos acogió la capilla ardiente y posterior misa en memoria de Le Galle. Por allí se dejaron ver numerosos rostros conocidos que no perdieron la oportunidad de presentar sus respetos y muestras de afecto a Juan Palacios y familia, tal y como muestra este reportaje.

Asistentes al tanatorio de Tres Cantos. (Foto: Gtres)

Los asistentes al tanatorio

El mundo de la empresa y los altos negocios confluyeron en el último adiós a la mujer de Palacios. Por el tanatorio aparecieron rostros muy conocidos como Nuria González, Vicente Dalmau Cebrián, el marido de Ana Rosa Quintana –Juan Muñoz-, la doctora Mari Ángeles Grajal, la representante Susana Uribarri, Pedro Trapote o la familia Nieto, representada por Fonsi y sus primos Gelete y Pablo junto a su hermano Hugo. También se dejaron ver los directivos del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y el hijo de Jesús Gil, del mismo nombre que su padre.

Antonio Catalán en el tanatorio de Tres Cantos. (Foto: Gtres)

En la despedida se vivieron instantes y reencuentros de lo más emotivos. Nuria González y Rocío Carrasco se fundieron en un gran abrazo a la entrada del tanatorio que evidencia la buena sintonía entre ambas. La hija de Rocío Jurado acudió acompañada de su amiga Anabel Dueñas, con la que recientemente ha vivido una frenética experiencia al otro lado del charco enmarcada en el programa Hasta el fin del mundo, de Televisión Española.

Nuria González y Rocío Carrasco dándose un abrazo. (Foto: Gtres)

La vida de Juan Palacios

Juan Palacios siempre ha sido extremadamente discreto con su vida privada. Su hija Penélope se casó en 2014 con Mikel Arrospide en Ibiza, un acontecimiento que también reunió a numerosos rostros pertenecientes a lo más granado de la sociedad y sectores como la música, la televisión o el deporte entre los que destacaron la socialité Cari Lapique, la presentadora Luján Argüelles o el mítico dúo Los del Rio, que actuó para amenizar la velada. Antes del gran día, la familia Palacios Le Galle convocó a todos los invitados en el antiguo El Divino, un local de restauración situado en el puerto deportivo que actualmente aloja el exclusivo restaurante Lío Ibiza.

Juan Palacios en el tanatorio de La Paz. (Foto: Gtres)

El empresario siempre ha sido un hombre muy bien considerado en los negocios: ejerce como presidente del grupo Munreco (que incluye marcas como Viceroy, Maurice Lacroix y Sandoz) y fue candidato a la presidencia del Real Madrid en 2006 tras la dimisión de Florentino Pérez en febrero de ese mismo año. Finalmente fueron presidentes de carácter interino Fernando Martín y Luis Gómez-Montejano hasta julio, mes en el que Ramón Calderón asumió el cargo.