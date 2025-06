EXCLUSIVA | Mafalda de Bulgaria se reencuentra por sorpresa con Alexia de Grecia en un concierto

La princesa Mafalda, también conocida como Ona Mafalda, es hija de Kyril de Bulgaria y de Rosario Nadal, aunque también es conocida por su recorrido musical. Desde que era pequeña demostró que había nacido para el mundo del espectáculo y no ha dejado de luchar por su sueño. Se licenció en la Berklee College of Music de Boston, la mejor universidad del mundo para aprender música y sus esfuerzos están teniendo resultados. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, la nieta Margarita Gómez-Acebo se ha reencontrado con una persona muy especial durante uno de sus conciertos.

Según nuestro informador, la artista ha reunido a sus admiradores en la sala Buñuel de El Almacén, un enclave situado en Arrecife (Lanzarote), justo donde vive Alexia de Grecia. Esta última se mudó allí junto a su marido para llevar una vida más tranquila, pero no ha perdido el contacto con su entorno, por eso visitó a Ona Mafalda. La cantante estaba charlando con sus fans, pidió que encendieran las luces de la sala y se dio cuenta de que estaba allí la hija de Constantino II de Grecia.

Ona Mafalda en su concierto. (Foto: Gtres)

Ona, al ver a Alexia, se mostró entusiasmada y dijo: «Anda, si está ahí mi tía». Después le hizo un gesto con en señal de aprecio y continuó con su espectáculo. Hay que tener en cuenta que realmente no hay una vinculación familiar entre ellas, pero sí disfrutan de una conexión especial porque sus familias están muy unidas.

Un encuentro muy especial

La cantante confesó que era su primera vez actuando en las islas Canarias, asegurando que estaba muy feliz porque tenía una tía en Lanzarote. En ese momento aprovechó para saludar a Alexia de Grecia, que se encontraba entre el público. Durante el concierto Ona habló con los presentes de sus años en Nueva York o su influencia al haber nacido en Londres, mencionando incluso a sus padres, confesando que su madre le ha dicho que no de tanto las gracias durante sus conciertos, pero la cantante no pudo evitarlo y agradeció cada aplauso a su querido público.

Alexia de Grecia y los fans de Ona Mafalda. (Foto: Gtres)

Al acabar el concierto, Ona y Alexia se reencontraron a la salida de la sala, fundiéndose en un cariñoso abrazo y compartiendo un rato de complicidad y charla. Ambas bajaron al bar de El Almacén, donde no sólo tomaron algo, sino que compartieron un rato de conexión y charla con los asistentes. La artista demostró ser muy generosa, pues se detuvo con sus fans y se tomó fotografías con todos los que se lo pidieron.

Alexia de Gracia, una fiel seguidora

Alexia de Grecia y los fans de Ona Mafalda. (Foto: Gtres)

Alexia de Grecia, que vive en Lanzarote desde muchos años, acudió acompañada con un grupo de amigas y se mostró de lo más cercana, saludando a conocidos y compartiendo risas con sus amigas tras el concierto. Aunque Ona no tardó en abandonar el lugar, la prima del Rey Felipe aprovechó para cenar en lo que se convirtió en una salida de chicas.

Hay que tener en cuenta que Alexia tiene una estrecha vinculación con la Familia del Rey, de hecho LOOK ya informó de un encuentro privado que tuvo con la infanta Cristina hace unos meses. Son familia, pero también confidentes y grandes amigas. Ambas han vivido en Barcelona y han atravesado situaciones parecidas, lo que les ha llevado a formar una alianza que parece ser eterna.