María Pedraza, su hermana Celia y los hermanos Jason y Maziu Fernández están protagonizando un curioso romance al más puro estilo Felices los 4 de Maluma. Y es que a la ya consolidada relación sentimental entre María y Jason se le suma el incipiente romance de Celia con Maziu, tal y como confirman estas fotografías exclusivas que ha conseguido LOOK.

La pareja disfrutó de unas vacaciones a finales de agosto en Ibiza y, durante su estancia, Celia Pedraza y su nuevo novio se dejaron ver muy cómplices en la caja Jondal de Ibiza, ubicada al sur de la isla, donde estuvieron bañándose juntos y tumbados un buen rato en la arena.

Celia Pedraza y Maziu Fernández en Ibiza. (Foto: Gtres)

En las imágenes se puede ver a la nueva pareja derrochando una gran complicidad, riéndose juntos e incluso dándose algún que otro beso y abrazo. Unos cariñosos besos que dejan más que claro que entre ellos hay algo más que una amistad. Aunque lo cierto es que, por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Celia Pedraza y Maziu Fernández en Ibiza. (Foto: Gtres)

Celia compartió en su perfil oficial de Instagram unas fotografías de su estancia en la isla pitiusa, pero en ningún momento mostró su compañía. Algo que ahora cobra un gran sentido tras salir a la luz este reportaje que deja al descubierto su incipiente romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Pedraza (@celiapedraza_)

Aunque no es tan mediática como su hermana, Celia saltó a la primera línea mediática al iniciar una relación sentimental con el actor Miguel Herrán. Ambos fueron padres de una niña, que nació el 12 de enero de 2024. El 6 de junio de 2023, el actor confirmó que la abogada estaba embarazada a través de un comunicado en redes. «Bueno… poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas… Ésta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida… Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar», escribió por aquel entonces. Unas palabras que para nada hacían presagiar que tan solo un año después, se vería obligado a publicar otro comunicado para anunciar su ruptura.

Mientras tanto, Miguel Herrán también parece haber rehecho su vida sentimental. Fue en el Roland Garros cuando posó por primera vez con ella, una misteriosa chica rubia de la que apenas se conocían datos. No obstante, ante el gran revuelo generado, medios como ABC avanzaron que se llama Livia Segado Cieszynski, que tiene 22 años y que estudió en la escuela alemana de Madrid.