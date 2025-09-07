Estos son los planes a futuro que los reyes de Dinamarca tienen pensados para sus cuatro hijos

Con el nuevo curso a la vuelta de la esquina, se han hecho públicos los planes que Federico de Dinamarca y Mary Donaldson tienen pensados para sus cuatro hijos: Christian, Isabella, Vincent y Josephine. Lo han hecho a través de un comunicado emitido por la Casa Real danesa y que también han reflejado en sus redes sociales comunes.

Tras exprimir al máximo su verano, tal y como ha trascendido, con numerosas actividades que han llevado al heredero a disfrutar con su supuesta nueva novia y a Isabella a acudir a uno de los festivales musicales más importantes de su país, están a punto de iniciar nuevas etapas vitales que llegan con el mes de septiembre y que serán trascendentales y muy determinantes para su vida.

Los miembros de la Casa Real de Dinamarca. (Foto: Gtres)

La hoja de ruta del próximo rey de Dinamarca

Christian es el primogénito y, por consiguiente, el heredero de la Corona. Por esto su futuro es el menos sorpresivo. Después de haber completado su primera etapa de instrucción castrense, que le mantuvo ocupado entre los meses de febrero y mayo, comenzará el curso de Formación de Tenientes. Un reto que consta de un año de teoría y otro de práctica ejerciendo como cabeza del pelotón de la armada y que le dotará de las capacidades necesarias para hacer frente a su compromiso con la monarquía cuando se convierta en jefe de Estado. Junto a estas informaciones hemos podido ver al joven enfundado en el uniforme militar, una instantánea que deja patente la fidelidad a su linaje.

El heredero de la Corona de Dinamarca junto a sus padres Mary Dinaldson y el rey Federico. (Foto: Gtres)

Al comenzar esta andadura y durante el transcurso de la misma, Christian se ha distanciado de los medios de comunicación y ha reducido notablemente sus apariciones públicas. Una determinación que podría haber sido tomada por los monarcas motivados por los rumores que le relacionan sentimentalmente con Emma Nygaard.

La princesa Isabella

La segunda en la línea sucesoria inmediatamente detrás del príncipe Christian acaba de cumplir la mayoría de edad. Un salto vital que ha marcado un antes y un después en su vida. Siguiendo la trayectoria que venía manteniendo hasta ahora, la adolescente continuará con sus estudios de secundaria en Øregård, donde enfrenta su segundo y último año. Unos datos que revelan que está muy comprometida con su formación académica. Al finalizar este nuevo curso, en torno a junio del 2026, el centro celebrará una ceremonia de graduación que servirá de broche de oro a su fase educativa obligatoria. Una vez llegue ese momento, se desconoce cuál será el camino que emprenderá, pero son varios los medios locales que descartan que se aliste en la armada del país.

La princesa Isabella de Dinamarca. (Foto: Gtres)

Los mellizos Josephine y Vicent

Por petición propia, la menor de esta Casa Real comienza el septiembre cambiando de centro. En primer lugar, comenzó a cultivarse en el Tranegårdsskolen junto a su mellizo Vincent. Pero este próximo año su rutina dará un giro de 180 grados. Después de pasar un año en Kildegård, ha tomado la decisión de seguir su preparación en Spir Efterskole. Se trata de un colegio en el que defienden un método basado profundamente en la investigación y que busca apoyar a los jóvenes a través del desarrollo profesional, personal y social.

Los mellizos Josephine y Vicent junto a su madre, Mary de Dinamarca. (Foto: Gtres)

Un movimiento que la separa aún más de Vicent y que los Reyes habrían aceptado, ciñéndose y priorizando los intereses y las características personales e individuales de cada uno. Por su lado, él ha decidido continuar su aprendizaje en Tranegårdsskolen. Un espacio en el que ya se ha adaptado y en el cual mantiene unas rutinas estables que se llevan a cabo gracias al ambiente acogedor y familiar que impera en las aulas.