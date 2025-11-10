Esther Alcocer Koplowitz cumple 55 años: quién es quién en el núcleo duro de la empresaria

Este 2025 es, sin duda, el año de Esther Alcocer Koplowitz, ya que, en todas las facetas de su vida tiene mucho que celebrar. Este 10 de noviembre sopla las 55 velas triunfando tanto en lo personal como en lo profesional. En el plano sentimental, mantiene un duradero matrimonio junto al arquitecto Pablo Santos Tejedor, consejero delegado en la entidad H. Santos Solares, Hoteles Santos y Promociones Urbanas S.L. Fruto de esta relación han nacido sus tres hijos: Esther, Carmen y Pablo.

En el día a día, Esther ha luchado para tratar de pasar desapercibida a ojos de curiosos y de la prensa, siguiendo la misma senda que caracterizó la trayectoria vital de su madre, Esther Koplowitz. Por este motivo, son contadas las ocasiones en las que se deja ver en actos de índole social y tan solo tiene dos fechas marcadas en rojo en su calendario a las que no falla: los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo; y el besamanos del 12 de octubre en el Salón del Trono del Palacio Real, evento del que son anfitriones los Reyes don Felipe y doña Letizia. Pese a esto, también hay otros eventos a los que le gusta acudir, que son todos los relacionados estrechamente con la geopolítica y las relaciones internacionales. Sin ir más lejos, el pasado 4 de noviembre, la protagonista de estas líneas acudió como invitada a la recepción que el Rey Felipe VI convocó con motivo de la visita del sultán de Omán y a la posterior cena de Estado.

Esther Alcocer saludando a los Reyes de España. (Foto: Gtres)

Unos celos de su intimidad que, de la misma manera, han heredado sus tres descendientes, que también hacen todo lo posible para parecer personas anónimas frente a los curiosos.

La exitosa aristócrata ​es la hija mayor de Esther Koplowitz y de Alberto Alcocer Torra. Detrás de ella se suceden sus hermanas, Alicia y Carmen. La abogada es una enamorada de la vida reservada y, tal y como ha trascendido en algunos medios, en su tiempo de ocio trata de viajar con su familia y practica deportes como el esquí, es amante del campo y, a la misma vez, le encantan los animales.

La faceta profesional de Esther Alcocer

Después de estudiar detalladamente su trayectoria, podemos decir que Esther Alcocer se ha convertido en una de las empresarias más destacadas de nuestro país. Gracias a su esfuerzo y dedicación, se ha posicionado en lo más alto y su carrera sirve de ejemplo para las nuevas generaciones. Licenciada en Derecho y con una sólida formación en gestión corporativa, cursó el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en el IESE de Madrid. Desde el primer momento destacó por ser una gran alumna y con el paso del tiempo demostró que estaba totalmente capacitada para poner en práctica los conocimientos que había adquirido.

Esther Alcocer en una ponencia profesional. (Foto: Gtres)

Su preparación académica y su visión estratégica le han permitido ocupar cargos de gran responsabilidad, siguiendo la estela de una familia estrechamente vinculada al desarrollo del sector de la construcción. Es la heredera perfecta de sus padres, pues ha confirmado, con su comportamiento, que es capaz de conseguir cualquier reto profesional. Su perfil combina el rigor jurídico con una clara orientación hacia la dirección y la toma de decisiones, cualidades que le han ayudado a seguir adelante. Estamos hablando de un mundo muy complejo, pero Alcocer no le teme a nada.

Esther Alcocer, un ejemplo de superación

Desde enero de 2013, la protagonista de nuestra noticia ejerce como presidenta del Grupo FCC, una de las grandes multinacionales del sector de infraestructuras y servicios medioambientales. Además de liderar la compañía, forma parte del Consejo de Administración y de las comisiones más relevantes dentro de la estructura del grupo, como la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Esther Alcocer en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Su papel ha sido clave en la consolidación de FCC como un referente internacional, apostando por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la expansión global. Su liderazgo se caracteriza por una gestión perfecta enfocada en reforzar la rentabilidad de la empresa y al mismo tiempo garantizar su compromiso con la responsabilidad social corporativa.

Paralelamente, Alcocer mantiene una intensa actividad como consejera en otras entidades del grupo y del ámbito inmobiliario y financiero. Es miembro del Consejo de Administración de Realia, donde también participa en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y desempeña el cargo de consejera en INMOCENTO, empresa en la que forma parte de la Comisión de Auditoría y Control. Como vemos, tiene todo lo necesario para admirarla. Se ha superado a sí misma y ha conseguido todos sus propósitos.

La IX duquesa de Peñalver

Más allá de su poder en el mundo económico y empresarial por sus cargos en las exitosas empresas familiares, entre otras, Esther Alcocer pasó a formar parte de la nobleza española en el 2018, año en el que heredó de su madre, Esther Koplowitz, el título de marquesa de la Casa Peñalver.

Se trata de una distinción que fue creada en abril del 1970 por el rey Carlos IV de España específicamente para ser otorgado a Gabriel de Peñalver y Calvo de la Puerta, que fue la primera persona en defenderlo.