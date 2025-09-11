Ester Expósito y Paris Jackson han firmado la paz un año después de la polémica que protagonizaron el jueves 6 de junio de 2024 en el desfile de Desigual en Barcelona. La firma, una edición más, ha convocado a algunas de las influencers y celebrities más conocidas de nuestro país para conocer su nueva propuesta de cara a la próxima temporada estival. Sin embargo, la marca -aunque ha hecho algunos cambios con respecto a su anterior pasarela- ha repetido modus operandi y ha hecho porque la hija del rey del Pop y la sobrina de Ángel Expósito vuelvan a coincidir.

De un tenso saludo a un selfie juntas

La vida puede dar mil vueltas y, aunque parecía que la tensión entre Expósito y Jackson no tenía retorno, ahora parecen íntimas amigas. Hace justo un año, las celebrities coincidieron en el front row del desfile de moda. Sin embargo, y por lo que mostraron ante las cámaras entonces, no había buena sintonía entre ellas, pues no se dirigieron la palabra y a penas cruzaron miradas, lo que desató una posible rivalidad o enemistad entre ellas.

El encuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson. (FOTOS: GTRES)

Este encuentro, que fue tan viral, la marca que las invitó a su pasarela supo cómo aprovecharlo a través de una poderosa campaña. Días después de la polémica, lanzó dos camisetas que rezaban «I love Ester» y «I love Paris» -que llevaron respectivamente las protagonistas-. De hecho, en una entrevista con Vogue, la actriz de Élite negó la mayor sobre una mala relación con la hija de Michael Jackson: «No me puede parecer más absurda toda esta polémica. Es mentira y quiero que quede claro: esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió (…). Estoy mirando más allá y estoy incómoda porque nos están grabando todo el rato, cinco personas con un móvil a un metro de distancia de nuestra cara (…). Todo fue genial. De hecho, luego ella me siguió en redes y nos dimos like, o sea, no hay ningún tipo de tensión, al contrario».

Un año después, la marca ha hecho porque coincidan de nuevo. En esta edición -a la que ha asistido también María Pombo, Laura Escanes o Violeta Mangriñán, entre otras creadoras de contenido-, la actriz y la celebrity han vuelto a sentarse juntas. Previamente en el photocall, además reiteraron que no existía ningún enfrentamiento entre ellas. Es más, la actriz española dijo que tenía muchas ganas de ver a Paris. Dicho y hecho.

A golpe de ‘selfie’ pusieron fin a los rumores de mala relación entre ellas. (FOTO: REDES SOCIALES)

Minutos después de que terminara el desfile, ambas reaparecieron en redes sociales para publicar una sorprendente imagen: un selfie de ambas de lo más cómplice con un emoji de un corazón con el que han dejado claro que, además de ser embajadoras de una marca y tener el mismo gusto a la hora de vestir, son muy amigas.