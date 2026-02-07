Estas son las recomendaciones literarias que Elena Cué ha compartido con sus seguidores

Elena Cué es una mujer muy discreta y siempre trata de mantener su vida íntima y su esfera privada en un segundo plano. Sin embargo, gracias a sus redes sociales, hemos podido conocer que es una apasionada del arte en todas sus vertientes, de la escritura, la filosofía y también de la lectura. En cuanto a la literatura, la esposa de Alberto Cortina ha compartido con su comunidad 2.0, en la que atesora más de 5.000 seguidores, qué libros serán los siguientes que va a leer. Concretamente, ha mostrado la portada de tres libros de diferentes autores, los cuales pasamos a analizar a continuación.

Ayer en mi patio, de Leticia Echávarri

La editorial Espasa y Leticia Echávarri le han enviado a Elena Cúe un ejemplar del libro Ayer en mi patio. Un proyecto literario que cuenta la historia de Koldo, una joven embarazada de alto riesgo que se muda a una antigua colonia escondida en pleno centro de Madrid con el fin de descubrir la tranquilidad en medio de la frenética vida de la capital.

La parte fundamental de la casa y que da sentido a esta historia es el patio, un lugar en el que descubre los ecos de una tragedia olvidada: la muerte violenta de Pascual Silva, el carismático heredero de una editorial, y la desaparición de su prometida. Siguiendo este hilo conductor, la protagonista comienza a indagar entre recuerdos, cartas antiguas y secretos de un tiempo que creía haber olvidado para siempre y que ha vuelto a su vida, posicionándose en el eje de su existencia y convirtiéndose en una auténtica obsesión. Una novela que combina intriga, memoria y emociones profundas que harán al lector sumergirse en una envolvente historia.

Portada del libro ‘Ayer en mi patio’. (Foto: Instagram)

Sobre la arbolada portada del libro en el que se muestra una fuente, varias plantas y tres sapos, Elena Cué ha escrito un mensaje para la editorial y también para la autora. «¡Enhorabuena, Leticia! Deseando resolver el misterio», ha deslizado, trasladando la intriga a su comunidad de seguidores e invitándolos así a leer este relato.

Tierra de sueños, de Félix G. Modroño

«¡Enhorabuena, Félix! Muchas gracias. Deseando leerlo», ha indicado la esposa de Alberto Cortina en una historia temporal en la que sujetaba un ejemplar del libro Tierra de sueños. Un relato ideado por Modroño junto a Ediciones Destino, encargados de su edición, diseño, producción, comercialización, distribución y divulgación del mismo.

Portada de ‘Tierra de sueños’. (Foto: Instagram)

En sus páginas, Félix cuenta una historia que tiene como objeto central una joya precolombina de gran valor. La protagonista, Ana, que vive en Santander, emprende un camino hacia México junto con otros cientos de niños españoles con el fin de protegerse de la inminente llegada de las tropas franquistas, dejando en tierra a su familia y a Mateo Llamazares, su primer gran amor. En paralelo, David Quijano, arqueólogo del Museo Arqueológico Nacional, conoce a María, una galerista de arte mexicana, y enseguida queda cautivado por ella. Esto es solo el pie de una trepidante historia de amor, lucha, injusticias sociales y conflictos entre civilizaciones.

Los nombres del mundo, por Ewan Clayton

La lectura Los nombres del mundo se trata de una fascinante y accesible historia que aborda el milagro cultural de la palabra escrita que va desde el mundo antiguo hasta la vida moderna, comenzando por simples formas representativas que usaban en el antiguo Egipto hasta la llegada del ordenador en el siglo XXI. En definitiva, «de los jeroglíficos a lo digital», tal y como ha expuesto Elena.

Portada del libro ‘Los nombres del mundo’. (Foto: Instagram)

«Gracias, Siruela, por este viaje por la historia», ha deslizado la esposa de Alberto Cortina, agradecida por el regalo que le han hecho llegar y que pronto empezará a leer.