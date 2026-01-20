La espectacular colección de vestidos de Valentino que atesora la Reina Sofía

La Reina Sofía ha mantenido durante muchos años un estrecho lazo con Valentino Garavani, uno de sus diseñadores favoritos y que le ha permitido brillar en los eventos más exclusivos. Así, la emérita ha encontrado en el modisto italiano su lugar seguro a la hora de destacar de manera discreta, pero con una gran elegancia. Y es que Doña Sofía ha recurrido a él durante muchos años, forjando de esa forma una historia de amor que no parece tener fin.

De hecho, en los años setenta se convirtió en la mejor embajadora de la marca en nuestro país, luciendo los diseños del italiano en ocasiones tan especiales como la preboda de su hija, la infanta Elena, además de otras fechas señaladas como la cena de gala celebrada en Windsor en honor a Isabel II y Felipe de Edimburgo en 1986. Al igual que en los numerosos viajes oficiales que realizó alrededor de todo el mundo. A continuación, analizamos algunos de los mejores estilismos firmados por Valentino que ha podido lucir la Reina Sofía durante su reinado.

La Reina Sofía y Valentino. (Foto: Gtres)

Sin duda, uno los tesoros que brillan dentro del armario de la reina, es un conjunto satinado con capa floral, que pudimos verle luciendo a la modelo Amber Valletta sobre las pasarelas. De hecho, Doña Sofía decidió combinarlo con una de sus joyas fetiches: un clásico collar de perlas.

Los espectaculares diseños de Valentino que han cautivado a la Reina Sofía

También cabe destacar el Valentino de Alta Costura conformado por cuerpo joya y falda voluminosa que la vimos lucir en 1995 durante una cena de gala con los reyes Harald y Sonia de Noruega. Un atuendo que decidió acompañar con la espectacular tiara Flor de Lis.

La reina Sofía, Juan Carlos I, Isabel II y el duque de Edimburgo. (Foto: Gtres)

Sin miedo a arriesgar, Doña Sofía también ha apostado por un maravilloso vestido con estampado florar, como el que llevó puesto durante la recepción que Casa Real ofreció a Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, en 2003. Un diseño que, en este caso, acompañó con la Tiara floral y un vistoso collar de piedras multicolor.

En más de una boda, la emérita se ha coronado como mejor vestida gracias a Valentino. Por ejemplo, en la de Victoria de Suecia, celebrada en 2008, apostó por un vestido rosa bailarina. Sin embargo, en su caso prefirió modificar el diseño, ya que el original era palabra de honor. Fórmula que repitió en la boda del príncipe Hussein de Jordania, donde pudimos verla con un fabuloso diseño compuesto por volantes en tono rosa pastel.

La Reina Sofía luciendo un vestido de Valentino. (Foto: Gtres)

Por último, la Reina Sofía también ha lucido el considerado como color fetiche de la firma: un potente rojo, que Valentino adquirió como parte de su identidad y gracias al que la emérita consiguió captar todas las miradas. En 2009, Doña Sofía causó verdadero impacto con espectacular vestido de gala con pedrería en la cintura. En este caso, la madre de Felipe VI volvió a modificar el diseño original, palabra de honor, para añadirle manga francesa.