El escudero sexy de Carlos III abandona la soltería

Buenas noticias para uno de los solteros de oro del entorno del rey Carlos III, aunque no tanto para sus seguidoras (que son muchas). El teniente coronel Johnny Thompson, escudero del monarca -y antes de su madre, la Reina Isabel II-, ha anunciado que se casará con su novia, Olivia Lewis. «Se anuncia el compromiso entre el teniente coronel Jonny Thompson, hijo del Sr. y la Sra. Alan Thompson de Morpeth, Northumberland, y Olivia Rose, hija del Sr. y la Sra. Simon Lewis OBE de Primrose Hill, Londres», reza el comunicado que se ha publicado en el Reino Unido anunciando el compromiso de la pareja. De momento no se han confirmado las fechas concretas en las que se celebrará la boda, pero todo apunta a que podría ser de cara a la primavera de 2025.

Johnny Thompson es una de las figuras más cercanas al jefe del Estado y, a pesar de que lleva muchos años trabajando para la familia real, se volvió especialmente popular tras la muerte de la Reina Isabel, cuando Carlos III se convirtió en el nuevo rey. En aquel momento muchas miradas se posaron en el escudero, debido a su atlética figura y su atractivo, que le han llevado a acaparar titulares en todo el mundo y a convertirse incluso en un fenómeno viral en las redes sociales. A pesar de que fue entonces cuando aumentó la popularidad del escudero, algunos ya se habían fijado en él antes, cuando acompañaba a la Reina Isabel II en algunas citas, especialmente en Escocia, vestido con el tradicional kilt.

La reina Isabel II y Johnny Thompson. (Foto: Gtres)

A pesar de su popularidad y de la atención que ha recaído en los últimos tiempos sobre él, Johnny Thompson siempre ha preferido mantener un perfil discreto y continuar con su trabajo para la familia real. Es más, su presencia en compromisos oficiales se ha incrementado en el último año, al lado del rey Carlos III y de su esposa.

La reina Isabel II junto a Johnny Thompson en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Muy vinculado a los Windsor

Según han apuntado medios británicos como el Daily Mail, no solamente Johnny Thompson está vinculado a los Windsor, sino que su prometida también trabajó para el rey Carlos III y su esposa. A esto hay que añadir que el padre de la novia ejerció durante un tiempo como responsable de comunicaciones de la Reina Isabel II, en la etapa posterior a la muerte de Diana de Gales. Precisamente por esta vinculación con la familia real es más que probable que al enlace de la pareja puedan asistir algunos miembros de ‘La Firma’ o de su entorno. Lo que no se sabe es si lo harán los reyes. La pareja ha preferido llevar su relación con bastante discreción, pero nunca se ha escondido. De hecho, se pudo ver juntos a Olivia y a Johnny en las celebraciones del Trooping the Colour en Londres, en las que reapareció la princesa de Gales.