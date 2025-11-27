El certamen de Miss Universo vuelve a estar en el centro de la polémica. La Fiscalía General ha imputado a Raúl Rocha Cantú, co propietario de este concurso, por un supuesto tráfico de drogas, armas y combustibles, días después de que la mexicana Fátima Bosch fuera elegida como la ganadora -y que también le ha salpicado este caso ya que, presuntamente, se ha señalado a su padre de compartir negocios con Rocha-.

Todos los detalles del escándalo

La Fiscalía General de México ha emitido un comunicado este pasado miércoles 26 sobre el mencionado escándalo en el que el empresario está implicado desde el 2024. «El 29 de noviembre de 2024, con motivo de una investigación realizada por la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se abrió carpeta de investigación por delincuencia organizada en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de 13 personas -entre las que se encuentra Rocha-, y se acaba de cumplir una contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos (…). Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación», apuntan.

Este informe llega días después de que se conociera la nueva ganadora de Miss Universo, Fátima Boch, cuyo nombre hoy no es noticia por ser la mujer más guapa del mundo. La prensa también ha destapado que Bernardo Boch -que es un alto cargo en la empresa Petróleos Mexicanos -Pemex-, padre de la modelo, tendría negocios con el co propietario del certamen de belleza. Una noticia que ha generado la duda de si la victoria de la maniquí está amañada. «Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos», ha apuntado el progenitor de la modelo.

Esta polémica no ha dejado indiferente a nadie, ni a Rodrigo Goytortúa, ex director ejecutivo de Miss Universo, que acusó al padre de Fátima de haber pagado a Rocha 50 millones de dólares para que la joven ganara el concurso.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, también ha tomado la palabra en este caso tras ser interrogada por los movimientos de Rocha. «Eso es independiente de la joven que ganó el concurso y quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene», ha dicho. Y es que, el escándalo del co propietario -que en 2024 se hizo con el 50% de las acciones del certamen-, ha salpicado directamente a la ganadora, que ha denunciado los «insultos y ataques que ha recibido»: «Me han deseado la muerte. La violencia nace del odio».

Otra de las grandes polémicas de este escándalo es que la Fiscalía acusa a Rocha como uno de los líderes de la mencionada organización criminal, que presuntamente está dedicada al contrabando de combustible.