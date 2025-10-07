Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos han puesto fin a su relación. La pareja, que durante los últimos cuatro años había mantenido un discreto romance entre Madrid, Ibiza y Alemania, ha decidido seguir caminos separados. La ruptura se ha producido de forma silenciosa y sin dramatismos, fiel al estilo reservado que ambos han mantenido desde el inicio de su historia. Las últimas imágenes públicas de Ernesto y Claudia datan de junio de 2024, cuando fueron fotografiados en Madrid. En aquellas instantáneas ya se percibía un evidente distanciamiento entre ellos. Los gestos serios, la falta de complicidad y una tensión visible marcaron aquella aparición, muy diferente a las anteriores en las que se mostraban relajados y sonrientes. Incluso se habló entonces de un posible desencuentro, que ahora, con el paso del tiempo, cobra sentido.

Aun así, cuando en abril de 2025 el príncipe fue ingresado de urgencia en la Clínica Ruber Internacional de Madrid por un empeoramiento de su estado de salud, Claudia volvió a situarse a su lado. Durante esos días difíciles, la artista española fue vista entrando y saliendo del hospital, seria, discreta y visiblemente preocupada. Su actitud fue la de alguien cercano y comprometido, que acompañaba en silencio y sin buscar protagonismo. Su presencia constante coincidió con la de Christian de Hannover y Sassa de Osma, con quienes mantiene una relación de gran cordialidad.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos en Madrid. (Foto: Gtres)

El apoyo de Claudia en esos momentos delicados confirmó lo que siempre había definido su relación: respeto, afecto y discreción. A pesar de que su historia sentimental podía atravesar ya un periodo de enfriamiento, Stilianopoulos no se apartó del lado de Ernesto hasta que el aristócrata abandonó la unidad de cuidados intensivos y comenzó su recuperación. Fue, de nuevo, una muestra de la cercanía que los unió desde el principio.

La historia entre ambos comenzó en el verano de 2021, en Ibiza. Ernesto de Hannover, jefe simbólico de la histórica Casa Real alemana, y la escultora madrileña coincidieron en una reunión de amigos y pronto se hicieron inseparables. Lo suyo fue una relación serena, basada en la independencia y en un mutuo entendimiento. Él, un príncipe marcado por una biografía convulsa; ella, una creadora libre, ajena a los convencionalismos del mundo aristocrático. Durante los primeros años de relación, fueron pocas las ocasiones en que se dejaron ver en público. Preferían los planes tranquilos y los entornos privados. Las escapadas a las islas Baleares, las cenas discretas en Madrid y las visitas de Ernesto al taller de Claudia componían la rutina de una pareja madura y alejada del ruido mediático.

Claudia Stilianopoulos en las inmediaciones de un hospital. (Foto: Gtres)

Claudia Stilianopoulos, hija de la recordada Pitita Ridruejo y del diplomático Mike Stilianopoulos, ha construido una sólida trayectoria en el mundo del arte. Escultora, diseñadora y creadora de mobiliario artístico bajo la firma deClo, su obra ha viajado a ferias internacionales y galerías de París, Los Ángeles o Londres. En los últimos años, ha retomado su carrera con fuerza, impulsando un espacio creativo en el barrio de Prosperidad. Madre de dos hijas, Casilda y Olivia, fruto de su matrimonio con el artista Juan Garaizábal, Stilianopoulos combina su faceta personal y profesional con una discreción absoluta.

Por su parte, Ernesto de Hannover, nacido en 1954, es una figura central de la aristocracia europea. Bisnieto del último káiser de Alemania, ha atravesado una vida marcada por los contrastes: el esplendor de un apellido histórico y los excesos que lo han acompañado durante décadas. Su matrimonio con Carolina de Mónaco, de quien nunca ha llegado a divorciarse oficialmente, lo situó en el foco mediático internacional. Después de su separación, el príncipe ha vivido etapas de soledad, problemas de salud y tensiones familiares, especialmente con su hijo mayor, Ernesto Augusto. Así, su relación con Claudia representó un periodo de estabilidad para él, un tiempo más tranquilo en el que parecía haber encontrado cierta serenidad. Sin embargo, las diferencias personales y las circunstancias vitales han acabado por distanciarlos.