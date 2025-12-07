Entramos la casa con vistas al mar que está vendiendo Lucas González por 1.250.000 euros

Lucas González, uno de los ex integrantes del dúo Andy y Lucas, ha puesto a la venta su casa de Conil de la Frontera (Cádiz) por 1.250.000 euros. La vivienda está en una zona privilegiada, tiene piscina y vistas al mar, así que es el refugio perfecto para cualquier familia. No obstante, el artista ha decidido deshacerse de ella y nosotros hemos visitado la página web de la inmobiliaria para descubrir todos los rincones de esta propiedad.

Según los datos que han salido publicados, la vivienda combina amplitud, privacidad y un diseño pensado para aprovechar al máximo la luz natural. Con 200 metros cuadrados construidos en una parcela de 700, cuenta con dos plantas bien distribuidas, en las que destacan tres habitaciones luminosas y tres baños en buen estado. Además, incorpora armarios empotrados, trastero y una plaza de garaje.

Exterior de la casa de Lucas González. (Foto: Idealista)

Si el comprador quiere, puede adquirirla y utilizarla sin hacer ningún tipo de reforma, aunque es un inmueble bastante versátil que podría evolucionar en función de las necesidades de cada cliente, así que el portal que lo lleva recomienda realizar algunos cambios antes de habitarlo.

El exterior de la casa

Tal y como podemos apreciar en las imágenes, la parcela es uno de los puntos fuertes del inmueble, ya que ofrece un amplio jardín que rodea la vivienda y una piscina privada. La orientación sur permite que todas las estancias reciban luz durante gran parte del día, creando una sensación perfecta. Por otro lado, el entorno natural que rodea la urbanización aporta un aire de tranquilidad difícil de encontrar.

Exterior de la casa de Lucas González. (Foto: Idealista)

Lo mejor de todo es que la residencia se encuentra en la exclusiva urbanización Roche, considerada una de las zonas más deseadas de la provincia de Cádiz. Según los datos que hemos recopilado, se encuentra a apenas un minuto a pie de la cala de Roche y muy cerca de la extensa playa que conecta con Chiclana, lo que permite disfrutar del océano Atlántico con solo dar unos pasos. Estas vistas privilegiadas, unidas a la privacidad del enclave, convierten la propiedad en una oportunidad única, pero ¿por qué Lucas ya no la quiere?

Exterior de la casa de Lucas González. (Foto: Idealista)

El artista se encuentra en el centro de la polémica desde que rompió con Lucas. Hay muchos que han puesto en duda su solvencia económica, pero él promete que no tiene ningún problema y que todo está controlado porque lleva muchos años trabajando. El entorno insiste en que la única razón por la que vende su casa de Cádiz es porque apenas la utiliza.

Así es el interior de la vivienda

Interior de la casa de Lucas González. (Foto: Idealista)

Lucas González ha optado por una decoración clásica con algunos toques de color, por ejemplo en uno de los cuartos de baño, que es azul celeste. Las habitaciones son color crema y bastante amplias, así que es una opción perfecta para familias grandes.

El salón está muy cerca de la cocina y tiene acceso directo al jardín. Eso explica la luz que hay en toda la estancia. Como vemos, el artista encontró en esta casa su pequeño refugio, un lugar perfecto para descansar después de las giras. No obstante, ahora vive un momento diferente y cree que lo mejor es que otra persona disfrute de dicho inmueble.