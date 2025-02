Enrique Cerezo regala al alcalde Almeida y a Teresa Urquijo una camiseta del Atleti para su bebé

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se encuentran esperando a su primer hijo en común. Así lo anunció el alcalde de Madrid, a través de sus redes sociales, el pasado 25 de enero, donde señaló que pronto se convertirán en «una familia de tres». Como no podía ser de otra manera, la noticia ha acaparado gran parte de la atención mediática de las últimas semanas y, aunque todavía son muchos los detalles que se desconocen acerca de este sonado embarazo, LOOK ha podido saber en exclusiva cuál será el primer regalo que recibirá este bebé cuando nazca.

Por todos es conocida la gran afición de Almeida por el Atlético de Madrid, el equipo de fútbol que sigue y admira desde su infancia. Siempre que puede, acude a los partidos e interactúa con la plantilla, lo que le ha permitido forjar una muy buena relación con algunos de los miembros del club. Tanto es así que Enrique Cerezo, presidente del equipo, ha querido ser el primero en hacerle un regalo muy especial al bebé que viene en camino: una mini camiseta del Atleti. Según ha podido saber este periódico, el detalle ha hecho mucha ilusión al político, quien se ha mostrado muy feliz con el gesto que ha tenido el dirigente deportivo.

Enrique Cerezo y José Luis Martínez-Almeida.

Esta noticia ha llegado tan solo unos días después de que José Luis y Teresa acudieran al Estado Santiago Bernabéu para disfrutar del derbi que se disputó el pasado 8 de febrero. Una imagen que puso de manifiesto, una vez más, la rivalidad que les separa en el ámbito futbolístico. Y es que, mientras que el alcalde es un seguidor acérrimo del Atlético de Madrid, su esposa es una fiel seguidora del equipo blanco de la capital.

Teniendo en cuenta esta diferencia de colores y sentimientos, es probable que el regalo que acaban de recibir por parte de Enrique Cerezo sume un punto más a la divertida fricción que ya existe en el matrimonio y que nunca han tratado de esconder. De hecho, el propio jefe del consistorio madrileño ha declarado recientemente, desde el plató de Espejo Público, que si su hijo no sale del Atleti «no es suyo». «No hay discusión. Puede que me arrepienta, pero si no es del Atleti, algo fue mal», comentaba entre risas.

