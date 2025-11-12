El emotivo encuentro de Robert De Niro con el Papa León XIV

El Papa León XIV ha recibido en el Vaticano a uno de los actores americanos más conocidos del mundo: Robert De Niro. Desde su llegada a San Pedro, el Santo Padre ha recibido a numerosos rostros conocidos, entre actores como Jonathan Roumie -el artista que interpreta a Jesús de Nazaret en The Chosen- o miembros de la realeza, como la Reina Letizia -a la que conoció en la primera misa oficial de su pontificado-.

Ahora, el protagonista de La última gran estafa ha visitado junto a su hija a León XIV. Además, han desvelado cómo fue ese cara a cara con el Papa.

Robert De Niro junto al Papa León XIV y sus hijos. (Foto: Redes Sociales)

El emotivo encuentro entre Robert De Niro y León XIV

Este pasado fin de semana De Niro voló hasta Roma para vivir unos días cargados de fe. Coincidiendo con el año jubilar, el actor estadounidense junto a dos de sus hijos, Drena -de 58 años- y Julián -de 30-. «Mi familia tiene raíces en Italia, en la región de Molise, y este reconocimiento tiene un significado muy personal para mí. Siempre he sentido un vínculo profundo con este país, su gente y su pasión por el arte», dijo.

El intérprete entró en la sala del Tronetto, donde le esperaba León XIV, al que saludó afectuosamente. Ha sido su hija Drena -que en 2023 perdió a su hijo Leandro- la que ha contado en una carta en redes sociales como fue este encuentro.

«Quizás nunca encuentre las palabras para describir la plenitud que siento en mi corazón. Estar en presencia de Su Santidad y sentir su aura en una sala llena de tanto amor y bondad es un honor que llevaré conmigo por el resto de mis días», comienza diciendo antes de recordar a su vástago: «Mi pequeño Leo nos ha estado colmando de tantas señales de su presencia constante durante todo este viaje… su amor por su familia, su picardía, su alegría… mi mantilla cayéndose cada vez que Su Santidad se acercaba a mí (casi sentía cómo me la quitaba y se reía mientras yo, en silencio, me asustaba y me la volvía a colocar en la cabeza), la incapacidad durante los primeros 30 segundos de varios hombres adultos y yo misma de hacer otra cosa que reírnos y sonreír, el extraño y molesto recordatorio de asegurarme de que mi colgante de perlas estuviera en mi cadena, el olvido de traer mi rosario y esa vocecita que dice no pasa nada, no lo necesitas, y luego recibir como regalo un rosario bendito de perlas… La calidez y la amabilidad en los ojos del papa León cuando aceptó mi pequeño gesto de reverencia y afecto, pidiendo que mi hijo permaneciera en su presencia y gracia. Recibí esta bendición no solo en memoria de mi Leo, sino en reconocimiento de todas las jóvenes y hermosas vidas que se han perdido demasiado pronto…».

Finalmente, la hija del actor ha querido agradecerle a su padre este viaje tan especial para ella: «Estoy tan descaradamente llena de gratitud hacia mi familia aquí en Roma, mi padre, mi querido Julián y todos los que lo han hecho posible. Con amor y gratitud siempre hacia los dos Leones más divinos que he conocido, que todos podamos conocer algún día vuestra paz, vuestro poder superior y vuestra misión.