La emotiva carta que ha escrito Sergio Peris-Mencheta sobre la muerte de Verónica Echegui

Sergio Peris-Mencheta se ha convertido en un referente de la lucha contra el cáncer. El actor se ha enfrentado a la enfermedad y su discurso ha animado a muchos pacientes a seguir sus pasos. Nunca ha negado que es un problema duro, complicado y profundamente injusto, pero su capacidad para superar los obstáculos ha demostrado que la esperanza tendría que ser lo último en perderse. El artista tiene una gran capacidad para comunicar y ahora la ha puesto en práctica con una carta que le ha dedicado a su compañera Verónica Echegui.

Tal y como informamos en LOOK, la actriz falleció el 24 de agosto de 2025 a causa de un cáncer. Era bastante reservada con su vida privada, así que siempre llevó su lucha desde la discreción. No obstante, su entorno era consciente del proceso que estaba atravesando y poco a poco han ido dando pasos adelante. El último ha sido Sergio, quien se ha animado a abrir su corazón por una buena causa.

La carta de Sergio Peris-Mencheta

El actor ha publicado una imagen de su amiga y ha escrito: «Me encuentro esta foto que le robé hace unos años en Los Ángeles. Y es que llevo días teniendo muy presente a Vero. Despierto, en sueños y en el duermevela. Y me vienen los recuerdos de ella siempre saliéndose de lo común. Derramándose». Estas palabras confirman, una vez más, que la artista fallecida ha dejado una huella imborrable entre sus familiares y amigos. De hecho, el público tampoco la ha olvidado.

La carta a Verónica Echegui. (Foto: Instagram)

Como era de esperar, son muchos se han puesto en contacto con Sergio para felicitarle por el gesto que ha tenido con Verónica Echegui. «Yo coincidí con Verónica, en Orígenes Secretos. Aunque en aquel momento solo hice una pequeña participación, tuve la oportunidad de saludarla y la energía que desprendía era tan especial que me transmitió una paz enorme en aquel precioso momento», le escribe un usuario que asegura que tuvo el placer de conocerla. «Lo que has escrito es precioso», añade otro.

La actriz Melani Olivares ha querido sumarse a la corriente y le ha puesto: «Era la vida a borbotones, que bellas tus palabras Sergio».

Un bonito homenaje

Sergio Peris-Mencheta en el estreno de su nueva obra. (Foto: Gtres)

Gracias a la dedicatoria de Sergio Peris-Mencheta, hemos descubierto a una Verónica que no siempre se dejaba ver, debido a la discreción de la que hemos hablado con anterioridad. «Siempre estaba riendo, siempre con la risa por bandera. Es la escena que tengo de ella. No la fantaseo correctita, vaya. Hasta en los photocalls no posaba, jugaba en otra liga, daba la sensación de estar pensando: no os toméis esto tan en serio, que en 100 años todos calvos. Y esa manera de mirar, como con una mira telescópica detrás de la cual se imaginaba un país de las maravillas».

Sergio recalca que Vero, como la llama cariñosamente, «jugaba en otra liga». Y para finalizar añade: «Sí, la Echegui era el paradigma de las ganas de vivir sin cortapisas. A cada instante. Como si fuera su seña de identidad. Como si descubriera una juguetería o un parque de atracciones en cada momento. Como si no tuviera tiempo que perder en conversaciones de ascensor… no me la imagino en un ascensor teniendo una conversación de ascensor».