La emoción incontenible de Gemma Cuervo junto a sus dos hijos en un homenaje a su carrera

Este lunes, Gemma Cuervo ha recibido uno de los mayores homenajes de su vida y no ha podido contener la emoción. Sus compañeros de profesión se han rendido ante ella para poner en valor las más de cinco décadas que lleva dedicándose al séptimo arte, y le han hecho entrega del premio Toda una Vida. Un momento muy importante que, por supuesto, no han querido perderse sus hijos Cayetana y Fernando Guillén, quienes la han acompañado a subirse al escenario del Circo Price y han protagonizado junto a ella uno de los momentos más emotivos de la gala de entrega de los premios de la Unión de Actores.

Gemma Cuervo junto a sus dos hijos/ Gtres.

«Estamos muy emocionados, porque siempre que piensen que tus labores artísticas las has conseguido bien, con dignidad, que la palabra dignidad yo la estoy defendiendo como loca. Me gusta mucho la dignidad. Lo demás se consigue, pero la dignidad se lleva puesta en el alma», ha confesado la actriz, tras haberle dedicado el premio a su difunto marido. Tal y como ella ha asegurado en más de una ocasión, todo lo que ha conseguido no habría sido posible sin el amor de su familia: «Gracias a Dios no puedo tener mejor familia. Todos mis familiares son preciosos y dignos». Asimismo, Gemma ha querido agradecer el cariño de las miles de personas que han seguido sus proyectos todos estos años y que continúan haciéndolo a día de hoy.

Gemma Cuervo leyendo el discurso/ Gtres.

Además, ha recordado a sus nietos que la profesión a la que ella se dedica es «digna y extraordinaria». Uno de ellos, Manuel, hijo del matrimonio de Fernando y Elena González, sigue los pasos de su abuela en el cine.

Gemma Cuervo lanzándole un beso a su público/ Gtres.

Gemma Cuervo se casó en 1960 con Fernando Guillén, con quien tuvo tres hijos: Natalia, Fernando y Cayetana. A pesar de su separación en los años 70, Gemma estuvo a su lado cuando enfermó. El actor falleció el 17 de enero de 2013. Una historia de amor «maravillosa en la que primaba la libertad y el respeto. Nos necesitábamos. Nunca le pedí explicaciones por lo que hizo».

Las emotivas palabras de Cayetana Guillén hacia su madre

Cayetana Guillén hace unos meses acaparó decenas de titulares de la crónica social, tras anunciar que había sido víctima de una agresión sexual, pero a pesar de ello, la actriz ha dejado este suceso a un lado, para dedicarle unas bonitas palabras a la mujer que le trajo a la vida. «La familia es mi identidad, mis amigos son mi identidad y tengo la suerte de una familia maravillosa y unos amigos estupendos», ha comenzado diciendo a los micrófonos de Gtres, de los que han sido su pilar fundamental este tiempo.

Gemma Cuervo con mucha ilusión/ Gtres.

“Hoy le entregan a mi madre el Premio de Honor de la Unión de Actores. Esta noche precisamente vamos a estar mi hermano y yo entregándole ese premio y mi madre se merece todo lo bueno que le pase”, ha confesado sobre lo emocionada que está por el reconocimiento que ha recibido su progenitora.