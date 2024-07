Emma García relata cómo su abuela le salvó la vida cuando era pequeña: "Me dio dos golpes"

Durante sus más de 20 años en la cadena, Emma García ha demostrado que sabe entretener a los espectadores mejor que nadie. Este fin de semana se ha convertido en una de las grandes protagonistas de su programa al contar una anécdota que implica de forma directa a su abuela. Según el relato que ha puesto encima de la mesa, cuando era pequeña estuvo a punto de morir por culpa de una canica.

Emma García no tiene por costumbre dar detalles sobre su vida privada. Es muy reservada y prefiere que ciertas parcelas queden en la más estricta intimidad, pero se siente muy orgullosa de su familia y hace algunas excepciones.

La presentadora estaba informando sobre el evento que ha organizado Anabel Pantoja para conocer el sexo del bebé que está esperando. El evento se ha celebrado en Sevilla y Emma ha conectado con una de sus reporteras para intentar adelantarse a la exclusiva.

Emma García, en su programa. (Foto: Telecinco)

En un momento determinado, la comunicadora ha frenado Fiesta para explicar que guarda un recuerdo que le dejó huella. Siguiendo su relato, cuando tenía 10 años sufrió un accidente doméstico que pudo haber terminado en tragedia, pero afortunadamente su abuela supo reaccionar a tiempo. «Me pasó con una miga que no sé cómo terminó en mi garganta. Efectivamente me puse morada. Tendría unos 10 años o así. Estaba haciendo el tonto con una amiga y empecé a saltar y saltar», ha empezado diciendo.

La última anécdota que Emma García ha compartido en ‘Fiesta’

Emma ha explicado que muchas veces nos ponemos en peligro sin darnos cuenta. Ahora que llega el verano se dan ciertas situaciones que invitan a la diversión, pero García cree que nunca hay que perder la prudencia. Ella aprendió esa lección gracias al incidente que tuvo cuando era una niña con una amiga de pan. «Pensaron que estaba haciendo el tonto porque yo era muy payasa hasta que vieron que estaba morada de verdad», ha contado en un tono bastante serio.

Emma García, en ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

«Mi abuelita enseguida me cogió me dio dos golpes en la espalda y salió. Menos mal que lo puedo contar». Para terminar ha añadido una frase cargada ve significado para intentar que sus espectadores reflexionen sobre el tema: «A veces de pequeños hacemos tonterías y luego terminamos mal».

La vasca tiene varias secciones en su programa. Fiesta empezó siendo un espacio donde se informaba sobre la crónica social, pero ahora hay muchos colaboradores y se tratan temas diversos. Uno de los compañeros de Emma presenta una sección donde expone curiosidades y accidentes que pueden evitarse, de ahí que García tenga tanta experiencia en este tipo de cosas.

El lado más familiar de Emma García

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb)



No es la primera vez que Emma García aprovecha para mandar un mensaje sobre su familia. Hace justo una semana utilizó sus redes sociales para felicitar a su madre y a su hija Uxue. Esta última ya ha alcanzado la mayoría de edad y está decidida a no seguir los pasos de la presentadora. Emma intenta no hablar de ella, pero se siente orgullosa de todo lo que ha conseguido y a veces hace excepciones.

Tal y como contó en una ocasión, Uxue no se siente atraída por los medios de comunicación, pero tiene muchas cualidades. Este años se ha graduado y leyó un discurso delante de sus compañeros, misión que, según ha contado Emma, resolvió con una gran destreza. Sin embargo, la joven quiere orientar su carrera en otro sentido.