Emma García cumple 51: así ha cambiado la presentadora desde sus inicios en televisión

Emma García nació el 8 de junio de 1973, por lo tanto este sábado cumple 51 años y es un buen momento para analizar el cambio que ha experimentado desde que salió en televisión por primera vez. La mejor etapa de su carrera empezó en 2002, cuando recibió una llamada que le cambió la vida a nivel profesional. Había hecho un casting para ser presentadora de A tu lado y ella misma reconoce que no le había salido bien, pero Telecinco apostó por ella y fue el principio de una bonita historia.

Emma García es una de las presentadoras más destacadas de Mediaset. Lleva trabajando en el grupo más de dos décadas y siempre consigue unos resultados estupendos. Entre sus grandes éxitos se encuentra El juego de tu vida o Mujeres y Hombres y Viceversa, formado del que nacieron rostros tan conocidos como la empresaria Tamara Gorro o la influencer Violeta Mangriñán.

Siempre se ha dicho que Emma tenía muy buena conexión con Paolo Vasile, quien fue consejero delegado de Mediaset durante los años de esplendor de Telecinco. Pero, ¿cómo empezó todo y cuál fue el primer trabajo que consiguió la comunicadora?

Emma García promocionando un programa. (Foto. Gtres)

Se licenció en Periodismo por la Universidad del País Vasco y empezó a colaborar en el diario de Navarra, pero a ella lo que le gustaba era la comunicación, así que no tardó en dar el salto a la televisión local como presentadora de un programa llamado Te damos la tarde. A partir de ahí todo fue crecer.

El cambio físico y personal de Emma García

Antes de profundizar en el aspecto físico hay que destacar una cosa: Emma García ha evolucionado a nivel personal. Ya tiene mucha experiencia y sabe resolver situaciones de todo tipo, de hecho en su programa Fiesta se tratan varios temas, no solo asuntos que tienen que ver con la crónica social. La presentadora ha ganado confianza, seguridad y arrojo y eso se transmite.

Emma García, durante una presentación. (Foto: Gtres)

Es un rostro muy elegante que siempre consigue conectar con su invitado, por eso por su espacio han pasado famosos de la talla de Andy y Lucas, el mítico dúo musical. Ha creado la misma conexión con sus colaboradores, de hecho Terelu Campos siempre le agradece que sea generosa con Alejandra Rubio.

Si revisamos su cuenta de Instagram, donde suma 488.000 seguidores, podemos apreciar el cambio físico que ha experimentado. Eso sí: siempre está perfecta. Es evidente que cuida su alimentación y que hace ejercicio, pues tiene un cuerpo estupendo.

¿Tiene operaciones estéticas?

Uno de los aspectos que caracterizan a Emma Garcia es la sinceridad, por eso no dudó en dar un paso adelante cuando empezó a escuchar que algunos periodistas decían que se había operado la nariz. «Igual debería, pero de momento no lo he hecho», declaró en su programa.

En muchos momentos parece que para Emma no ha pasado el tiempo, por eso algunos creen que ha recurrido a la medicina estética. No obstante, no hay pruebas que demuestren que se haya retocado la nariz, de hecho ella lo ha negado en rotundo.

La vida privada de Emma García

Emma García, en un evento. (Foto: Gtres)

Hay algo que no ha cambiado en Emma: la protección que hace sobre su vida privada. Se sabe que está casada con Aitor Senar, un hombre que prefiere mantenerse al margen y tiene una hija llamada Uxue. La familia vive en La Moraleja, la urbanización preferida de los famosos, pero los datos se quedan ahí, pues la comunicadora ha optado por separar su vida mediática de la profesional.