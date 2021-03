No es fácil ser llevar tanto tiempo considerada una de las actrices más bellas y sensuales nacional e internacionalmente, pero Elsa Pataky tiene ese privilegio. A sus 44 años, primero maravilló a los españoles y después hizo lo propio cuando cruzó el charco para embarcarse en su gran proyecto de vida en Australia. No contenta con eso, la madrileña es una de esas personas que no se conforma y que busca la mejoría constante.

Pataky quiere sacar la mejor versión de sí mismo tanto en su profesión como en su preparación física. Pese a tener una silueta muy estilizada, en los últimos tiempos la ha mejorado notablemente. Como mano derecho y ‘culpable’ de eso ha tenido a Chris Hemsworth. El guapísimo actor se ha convertido en el entrenador personal de su mujer y ambos están ejercitándose muy duro con resultados bastante notables.

Elsa Pataky ha reconocido en una entrevista con medios extranjeros que necesitaba dotar de masa muscular a su cuerpo para la nueva película que está preparando y de la que todavía no se conocen detalles. Y quién mejor que su marido para prepararla ya que sabe lo que es ganar músculo. Lo hizo para su exitoso papel como Thor. Además, tiene un gran bagaje como ‘personal trainer’ y así lo demuestran los grandes cambios que ha conseguido en clientes que se han puesto en sus manos.

La española sabe que junto al padre de sus hijos puede conseguir todo lo que se proponga porque es el compañero de vida perfecto. «Necesito estar realmente fuerte para este papel, un cambio masivo en mi cuerpo. Sabía que tenía que empezar a trabajar con pesos grandes para ser más musculosa», ha desvelado en una entrevista con ‘Women’s Health’.

Elsa Pataky siempre ha sido una mujer a la que le ha gustado cuidarse y por eso su alimentación es bastante saludable, así como la frecuencia en su entrenamiento. Sin embargo, para esta ocasión necesitaba estímulos nuevos e iba contrarreloj. ¿Cómo ha conseguido resultados más pronto? Mezclando entrenamientos. Además del levantamiento de pesas, realiza natación, trabajo con cuerdas, burpees (flexiones, sentadilla y salto) y mucho movimiento y aceleración.

A la madrileña le está sirviendo para ver resultados en un corto plazo de tiempo: «Es una mezcla de todo lo que realmente ayuda, y mi cuerpo comenzó a cambiar mucho en solo cuatro semanas». Claro que esto solo es efectivo llevando un plan nutricional acorde a este gasto calórico que tiene. Lo ideal es consumir macronutrientes limpios, eliminando azúcares y grasas trans.

Otra de las cosas que está practicando es la realización de secuencias de acción y Pataky ha contado que utiliza a sus propios hijos para recrearlas en casa: «Traje a casa una pistola de juguete para practicar y les estaba mostrando a mis hijos una pelea que tengo que hacer y estaban realmente emocionados. Especialmente mi hija, que tiene dos hermanos que le siguen diciendo ‘somos más fuertes que tú’ y ella dice «¡de ninguna manera!»

El mencionado papel que Elsa Pataky realizará tendrá lugar en una película de acción de Netflix que se llamará ‘Interceptor’. En ella, se meterá en la piel de una mujer cuya misión es salvar al mundo de 16 misiles nucleares. El film se va a rodar en Sidney y comenzará a finales del mes de marzo por lo que la intérprete apura sus últimas semanas de preparación física junto a Chris Hemsworth.