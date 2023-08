Si hace unos días conocíamos el terrible susto que habían vivido Miguel Bosé y María del Monte tras haber sido víctimas de un inesperado robo en sus respectivos domicilios, ahora le ha tocado el turno a Mónica Pont. Tal y como ella misma ha confirmado en su perfil oficial de Instagram, la catalana regresaba a su casa de Ciudad de México tras haber vivido unas idílicas vacaciones en Tulum junto a su hijo cuando, de repente, fueron sorprendidos por un ladrón a punta de pistola. Todo ocurrió justo antes de que se cerrara la puerta del ascensor para subir a su domicilio y fue ahí cuando el atracador les pidió todas las joyas que llevaban encima, entre las que se encontraban dos relojes de la marca Rolex valorados en más de 60.000 euros, según la actriz.

El portero del edificio, Miguel Aguilar, intentó evitar el robo y, durante el forcejeo con el delincuente, recibió un disparo que le seccionó la arteria femoral, algo que le ha obligado a permanecer ingresado en la UCI desde entonces. «Gracias por vuestro apoyo y, por favor, si pueden, recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos», escribía la catalana hace tan solo unas horas en sus redes sociales, mostrando una gran preocupación hacia el portero del edificio donde reside.

Ante lo ocurrido, y aprovechando la repercusión que tiene en las plataformas digitales tras acumular más de 50 mil seguidores en sus cuentas oficiales, Mónica Pont ha querido advertir a toda la población de los alrededores: «Quiero intentar evitar que cualquier persona que llegue a este país con relojes, joyas o cambie dinero en efectivo en las casas de cambio del aeropuerto no lo haga. Existe una banda en el aeropuerto de CDMX que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que lleves encima», sostenía.

La intérprete lleva instalada tres años y medio en México por cuestiones profesionales y nunca había vivido un episodio similar hasta ahora. Siguiendo sus propias palabras, en la tierra azteca siempre se ha sentido «realizada» y feliz pero, tras lo ocurrido, se llega a plantear la posibilidad de abandonar el país que tango éxito laboral le ha albergado. «Hoy por hoy no me quiero quedar aquí. Ahora saben dónde vivo y mi vida es más importante que cuatro telenovelas», confesaba para La Vanguardia.

No obstante, en la misma declaración ofrecida al medio citado, Mónica no quería «transmitir una mala imagen de México» pese al episodio de terror que ha sufrido hace unos días. «A fin de cuentas, a María del Monte acaba de pasarle otro tanto y ha sido en España», explicaba. Añadía que era consciente de que México era un país «más duro e inseguro» pero que en él vivía gente muy buena. «Solo a un mexicano se le ocurre una heroicidad como la de Manuel: cuando quieren, quieren con el alma porque son muy auténticos. Tan mexicano es el que me puso una pistola ante la frente como el humilde portero de mi finca que hoy permanece en la UCI por tratar de ayudarnos», concluía.