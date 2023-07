La drástica decisión de Kiko Rivera tras su último diagnóstico médico

Pese a que su posición en la esfera pública ha dado un giro de 180º, lo cierto es que, en los últimos meses, Kiko Rivera ha protagonizado varios titulares de la prensa nacional donde su estado de salud hacía saltar, en más de una ocasión, todas las alarmas de sus seguidores. El pasado mes de octubre, el Dj sufrió un ictus que le propició estar ingresado varios días en el hospital. Pese al gran susto que vivieron todos sus familiares, Kiko logró recuperarse siguiendo una pauta de rutinas muy estrictas que le sirvieron para seguir hacia delante con una pronta mejoría. Fue en ese momento cuando el hijo de la tonadillera decidió llevar una vida más saludable, dejando un lado la comida rápida y el tabaco y dando la bienvenida al deporte y a los alimentos ricos en vitaminas. «Estoy cuidándome lo máximo posible. He perdido unos cuantos kilos», decía por aquel entonces.

Aunque hace unos meses recibía una lluvia de críticas tras dejarse ver comiendo una hamburguesa y fumando un cigarrillo en las calles de la capital, lo cierto es que personas cercanas a su entorno, como Rafa Mora, reiteraban públicamente que había sido algo puntual y que el intérprete de Tuboescape estaba completamente centrado en seguir una vida sana. Sin embargo, parece ser que estos «descuidos» no han sucedido tan solo una vez y es que, según las últimas palabras publicadas por Kiko Rivera, fumar era una de las prácticas que todavía no había conseguido eliminar por completo de su rutina, algo que ha hecho que los resultados de las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido no hayan sido del todo favorables.

Anuncio de Kiko Rivera de que deja de fumar/ Instagram

«Hoy he estado en el médico de revisión. Evidentemente no he podido mentirle y, por supuesto, le he dicho que he vuelto a fumar», confesaba a través de las stories de su cuenta oficial de Instagram. Continuaba contando que el médico «le ha leído la cartilla» y que tras ser consciente de la situación y del peligro que supone para él el tabaquismo, ha tomado una drástica decisión: «Hoy día 4 de julio me dispongo a dejar de fumar definitivamente. Vamos a por todas. Eso sí, con mi vaper», escribía.

Kiko Rivera fumando vaper/ Instagram

Horas más tarde, el Dj compartía una imagen con su «nuevo mejor amigo». Se trata de un cigarrillo electrónico que, aunque muchos expertos sostienen que no son tampoco del todo saludables, lo cierto es que hay estudios que explican que son menos nocivos que el tabaco, por lo que Rivera ha decidido utilizarlo para dar sus primeros pasos lejos de los cigarros tradicionales a los que lleva siendo adicto muchos años. No obstante, cabe destacar que este tipo de «rutina», que se está convirtiendo cada vez más común entre los jóvenes, contiene sustancias adictivas que pueden causar enfermedades pulmonares, cardiacas e incluso cáncer, según la American Cancer Society.