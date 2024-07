Comienza la esperada cuenta atrás para Irene Villa. La periodista se dará el ‘sí, quiero’ el próximo 21 de septiembre con David Serrato. Precisamente, sobre su enlace ha hablado en su última aparición. Este lunes pasado, 22 de julio, Villa acudió a la premiere de Cuerpo Escombro, que se celebró en Madrid.

Primero posó ante los medios gráficos y, después atendió con la amabilidad que tanto le caracteriza a la prensa allí presente. «Quedan dos meses para la boda y estoy muy tranquila, ya tengo el vestido, maestra de ceremonia…», expresó en un primer instante.

Irene Villa en un evento. (Foto: Gtres)

«Tenemos todo», ha añadido. Además, también ha revelado que además de la boda familiar habrá otra en el mes de octubre con amigos. «Estáis todos invitados», ha comentado con humor. «Eso también va a ser una explosión de alegría y de amor», ha indicado. «Yo creo que la vida hay que celebrarla siempre y el amor más todavía. Es un motivo de celebración», ha proseguido.

Irene Villa se deshace en halagos hacia David Serrato

En esta intervención, Irene Villa también habló de su prometido, David Serrato. «Cada día doy gracias porque es un hombre fácil, alegre, sencillo», expresó. «Todas las cosas que nos pasan son muy emotivas, de vivir experiencias, muy como yo», añadió. «Es como haber encontrado a mi alma gemela», continuó, muy emocionada al mencionarle.

Irene Villa y David Serrato junto. (Foto: Gtres)

Una boda de ensueño

Será en el monasterio de Santa María de la Vid, cerca de Burgo de Osma (Soria), donde Irene y David sellarán su amor y pondrán el el broche de oro a su relación. Conoció al coach en septiembre de 2021, casi tres años después de separarse del piloto Juan Pablo Lauro, con quien estuvo casada diez años y tuvo tres hijos.

Irene Villa posando en el photocall. (Foto: Gtres)

El origen de su amor

El pasado mes de marzo, Irene confesó a la revista ¡Hola! cómo conoció a David Serrato. «Recuerdo que, en la temporada de esquí de 2020-2021, le leí a una de mis compañeras la lista de lo que pedía en un hombre. Era una lista tan exhaustiva y exigente que mi compañera me contestó: ‘¡Ese hombre no existe!’», dio a conocer.



«Yo le contesté que sí, que existe y, como le va a encantar esquiar, se lo iba a presentar en la nieve», añadió. «Lo dije con una seguridad y rotundidad que hasta yo misma me sorprendí. En la siguiente temporada, en enero de 2022, David me acompañó a una carrera en Baqueira. Se lo presenté a mi compañera y ella no salía de su asombro», continuó. «Si no tiras la toalla y sigues creyendo en el amor, en la esperanza y en todo, la vida al final te recompensa», aseguró Irene Villa, quien en dos meses se vestirá de blanco.