La polémica está servida. Hace unos días, Nuria Fergó no podía ocultar la felicidad a la hora de hablar sobre su enlace matrimonial con Juan Pablo Lauro, ex marido y padre de los hijos de Irene Villa. Sin embargo, todo cambió cuando le preguntaron por la periodista, quien también se dará el ‘sí, quiero’ próximamente con su pareja, David Serrato. La cantante llegó a indicar que ella no forma parte de su familia porque sea ex de alguien.

Unas contundentes declaraciones que han dado mucho que hablar y a las que Irene ha reaccionado en el concierto de su grupo preferido, Modestia Aparte, que se ha celebrado este miércoles, 22 de mayo, en el emblemático Teatro Kapital. «No me ha sentado para nada mal. A veces se saca de contexto. Yo creo que no hay ningún problema. Está todo bien. Estará un poco cansada también de que le pregunten, a lo mejor, no lo sé», ha asegurado Villa, intentando quitar importancia a las palabras de Nuria.

Irene Villa en un evento. (Foto: Gtres)

«Sólo sé que está feliz con mis hijos y mis hijos con ella. Y con eso nos quedamos. Además, lo hablamos el padre y yo y lo importante es que nuestros hijos acepten a nuestras parejas. Eso es lo primordial cuando te divorcias y tienes niños. Dices, ‘por favor que mi pareja quiera a mis hijos, les cuide y les trate bien’», ha añadido. «La verdad que tanto por David como por ella yo creo que así es. No puedo pedir más», ha proseguido.

Irene Villa sonriendo. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Irene ha aclarado que no le ha molestado que la artista no le haya felicitado por su boda. «A mí no me importa eso. Yo a ella sí que la felicité, pero bueno cada uno es libre (…) No pasa nada», ha comentado al mismo tiempo que ha asegurado que se encuentra «feliz» y en un gran momento personal.

Una etapa de felicidad

Será el próximo 21 de septiembre, cuando Irene Villa y David Serrato pasen por el altar. La ceremonia tendrá lugar en el monasterio de Santa María de la Vid, que está al lado de Burgo de Osma. «Se celebrará en los exteriores. Pero el padre Ángel ya nos dio su bendición en julio del año pasado. El Papa Francisco ha aprobado oficialmente que los sacerdotes puedan dar una bendición a parejas en situación irregular», contó Villa a la revista ¡Hola!.

Irene Villa y David Serrato en un photocall. (Foto: Gtres)

«Será muy familiar, bastante íntima. Habrá 150 invitados y unos 40 van a ser niños, porque quiero que haya muchos. También será lacrimógena, con cosas muy emocionantes. Va a cantar Cristina Serrato, la hermana de David, y también tendré al mejor saxofonista, Miguel Sueiras. Es el marido de Leire, la cantante de La Oreja de Van Gogh. Son muy lindos los dos», añadió, revelando así detalles sobre su enlace.