Este 5 de septiembre se cumplen dos años del fallecimiento de María Teresa Campos, una de las figuras más emblemáticas de la televisión española. La comunicadora, que falleció a los 82 años tras varios días ingresada en un hospital de Madrid, dejó un legado imborrable en la historia del periodismo y en el corazón de su familia. En una fecha tan señalada, las Campos han querido rendirle homenaje a su manera, cada una desde su sensibilidad y forma de afrontar la ausencia de la matriarca.

Carmen Borrego, muy emocionada, ha compartido sus sentimientos en el programa Vamos a ver. Con voz serena pero cargada de nostalgia, la colaboradora ha reconocido que el dolor por la pérdida de su madre sigue siendo profundo y presente: «Dos años parecen mucho tiempo, pero creo que es ahora cuando empiezo a entender quién ha sido mi madre y qué me ha dejado. Es curioso, me pasa incluso con mi padre, que hace 41 años que falleció, no se me olvida. Es como si este día estuviera más conectada».

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Borrego admite que sigue manteniendo un diálogo íntimo con su madre: «Yo hablo mucho con ella y, evidentemente, para mí es un día triste». Más allá de lo personal, ha querido reivindicar el papel que María Teresa tuvo en la televisión española: «A mí me gustaría que se hablase más del legado de mi madre. El legado de María Teresa Campos es más que con quién ha estado como pareja, sus hijos o sus nietos. El legado profesional de María Teresa es algo que todos los que nos dedicamos a esto deberíamos elogiar y no olvidar». Una petición sincera con la que Carmen busca que el recuerdo de la comunicadora no se diluya en el tiempo.

La hija menor de María Teresa también ha sido tajante al hablar sobre la posibilidad de organizar actos públicos en su memoria: «No va a haber nada público. Cada uno que haga privadamente lo que quiera. Cuando te das cuenta de que hacer algo público se convierte en un circo, pues ves que es mejor hacerlo de manera privada. Cada uno que lo haga como pueda». Con esta declaración ha dejado claro que el homenaje a su madre se vivirá en la intimidad familiar, lejos de la exposición mediática que tantas veces acompañó a la presentadora.

Terelu Campos en las inmediaciones de Mediaset. (Foto: Telecinco)

Por su parte, Terelu Campos, que en otras ocasiones ha preferido mantener el luto en silencio, también se ha sumado al recuerdo de su madre. Terelu, que vivió muy de cerca los últimos años de vida de la presentadora, ha reiterado lo duro que ha sido para ella seguir adelante sin su madre, pero también lo orgullosa que se siente de haber compartido su vida con una mujer tan pionera y respetada en los medios de comunicación.

Pero el homenaje no ha quedado solo en las palabras de sus hijas. Alejandra Rubio, la nieta más mediática de María Teresa, ha sido la primera en recordar públicamente a su abuela. Pasaban apenas unos minutos de la medianoche cuando Alejandra compartió en sus redes sociales dos imágenes muy especiales: en una, se la veía recibiendo un beso de su abuela, y en otra, un collage de instantes cómplices en el sofá de la casa de la comunicadora. Con un simple corazón rojo y una paloma de la paz, Alejandra ha dejado claro que, aunque han pasado dos años, la conexión con su abuela sigue intacta.

Storie de Instagram de Alejandra Rubio. (Foto: RRSS)

Con todo, la familia Campos ha optado por mantener este aniversario en la intimidad, alejada de los grandes homenajes públicos, pero sin renunciar a recordar el legado humano y profesional de María Teresa. Su figura permanece viva en la memoria colectiva, tanto en la de sus seguidores como en la de todos los que compartieron con ella la pasión por la comunicación.