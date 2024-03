El republicano Donald Trump, de 77 años, aspira de nuevo a la presidencia de Estados Unidos. Por ello, su nombre vuelve a estar de máxima actualidad. Más allá de su trayectoria política, la figura del político y empresario suena con fuerza cuando hablamos de poder y patrimonio. Ahí está la Trump Tower, convertido en un nuevo emblema de Manhattan, Mar-a-Lago, su residencia de verano en Florida, o, aunque ya no lo posea, el Nabila, el superyate vinculado con España que adquirió hace más de tres décadas.

En 1988, el expresidente de EE.UU. y magnate logró adquirir por 29 millones de dólares el que fue el barco más ostentoso de aquella Marbella dorada. La casa flotante había sido escenario de algunas de las fiestas más icónicas de la ciudad de la Costa del Sol, que organizaba su dueño, Adnan Khashoggi, fallecido el 6 de junio de 2017. En 1979, el mercader de armas saudí ordenó construir este majestuoso yate de 85 metros de eslora al astillero italiano Benetti y le puso el nombre de su hija, Nabila, con letras de oro en el casco. El barco fue, poco a poco, fabricando su leyenda. Hasta apareció en la película Nunca digas nunca jamás, de la saga del agente 007, en 1983. Pero, ¿qué ha sido de Nabila Kasogghi, la rica heredera que dio nombre al megayate de Donald Trump?

El moreno ‘natural’ de Donald Trump. / Gtres

El negocio cosmético de Nabila

Nacida en febrero de 1962 en Beirut (Líbano), Nabila Kasogghi es hija de Adnan, fallecido el 6 de junio de 2017, y su ex esposa inglesa, Soraya. Estudió interpretación con Joanne Baron en Los Ángeles y se sumergió en el mundo de la actuación. Entre sus papeles más destacables resaltan: Eye of the Widow (1991), The Mystery of Edwin Drood (1993), Crack (1994) y Labyrinth (2003).

Además, Kasogghi complementó sus ingresos procedentes de la actuación con proyectos empresariales. Sin ir más lejos, en la actualidad es fundadora de su propia marca de cosméticos que creó en 2010: Nabilak. Se trata de una firma de belleza, pero que también cuenta productos para el hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nabila Khashoggi (@nabila_khashoggi)

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 100 mil seguidores, Nabila publicita la empresa que se ha convertido en una de sus fuentes de ingresos.

Un hijo director de cine

En cuanto a su vida personal, Nabila Kasogghi se casó con el empresario británico Danny Daggenhurst, presidente de una compañía de aceite de palma en Bangkok, con quien tuvo un hijo. Spartan, que es como se llama su primogénito, es un amante de la música y la fotografía y publica píldoras de su día a día en la Red mientras lo compagina con su rol de director de cine.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Spartan Daggenhurst (@spartan.daggenhurst)

Por su parte, Nabila se separó de Danny Daggenhurst y más tarde se casó con James Cox Chambers, un heredero multimillonario estadounidense, con quien tiene un segundo hijo. Por cierto, Donald Trump rebautizó el barco como Trump Princess. Hoy, tampoco es del expresidente de los Estados Unidos: el legendario Nabila fue vendido al príncipe saudí Al Waleed Bin Talal por algo más de 20 millones de dólares.