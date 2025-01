La familia Entrecanales ha iniciado el 2025 con el pie izquierdo. Álvaro Entrecanales, hermano menor de José Manuel Entrecanales, actual presidente y CEO de Acciona, falleció el pasado 6 de enero a los 60 años de edad. Su hermana Blanca estaba muy unida a él, y ha querido enviarle un tierno mensaje de despedida a través en sus redes sociales: «Cuando escribí este post, hace unos días, mi hermano Álvaro nos acompañaba en un estar silencioso, y hoy se encuentra en el Cielo. He dudado si publicarlo o no, y al final he decidido que sirva de HOMENAJE. Se durmió hace unos días y no volvió a despertar. Hoy su corazón dejó de latir. Que manera tan elegante de irse en Paz! El fue elegante para todo, y nos dio TANTO!!! que este día de la Epifanía del Señor tendrá para todos los que le hemos conocido un sentido aún mas profundo de agradecimiento por haber tenido la suerte de haberle tenido cerca en nuestra vida». La unión de los miembros de la familia Entrecanales será clave para superar la muerte de Álvaro.

La familia Entrecanales controla Acciona desde su fundación y domina el capital de dos empresas del Ibex. Hace ya 17 años que falleció el patriarca de la saga, José Manuel Entrecanales Azcárate, y sus descendientes siguen controlando el 60% de la empresa energética. José Manuel Entrecanales Domecq es presidente y CEO de Acciona desde el año 2014, y ha impulsado las Bodegas Entrecanales Domecq e Hijos, igual que hizo su padre con las Bodegas Arrayán.

José Manuel Entrecanales Domecq junto al Rey Felipe VI. (Foto: Gtres)

Todos los descendientes de José María Entrecanales Ibarra, fundador de la constructora, controlan derechos cinegéticos y tierras. La familia se compone de dos ramas principales: Entrecanales Domecq (cinco hermanos: Blanca, José Manuel, Daniel, Álvaro y Bruno); Juan Crisóstomo Entrecanales Azcárate y sus cuatro hijos (Juan Ignacio, Javier, Mercedes e Inés Entrecanales Franco). Rama Entrecanales Marsans. Se trata de una de las familias más ricas de España.

Inés Entrecanales, vicepresidenta de la Asociacion Española Contra el Cáncer ( AECC ) durante los Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba. (Foto: Gtres)

Cabe destacar la figura de Bruno, el miembro de la familia más alejado del terreno empresarial. Dedica su vida al arte y a la filantropía, algo que destaca entre el resto del clan. Tras divorciarse de Victoria Carvajal y Hoyos, con la que tuvo dos hijas, se centró en sus metas personales. El más bohemio de la familia planeó en 2015 dar la vuelta al mundo en barco en compañía de algunos amigos.

Victoria Carvajal y Hoyos y Bruno Entrecanales Domecq el día de su boda. (Foto: Gtres)

Antes de pasar por el altar, Victoria Carvajal y Hoyos había tenido un romance con el Rey Felipe VI. Ambos estudiaban en el Colegio Santa María de los Rosales, aunque se conocieron antes debido a la amistad que don Juan Carlos I mantenía con el padre de Victoria, el marqués de Isasi. Lo suyo quedó en un amor adolescente y finalmente pasó a formar parte de la familia Entrecanales.