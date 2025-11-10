El día que Björk, la artista que colabora con Rosalía, sufrió un intento de asesinato

A raíz de la publicación de Berghain, el último trabajo de Rosalía, el nombre de Björk ha vuelto a resonar con fuerza. Ella es la artista con la que la catalana colabora en este impactante tema de su nuevo álbum, Lux, donde mezcla ópera y música clásica.

Pese a que las generaciones actuales pueden no haber escuchado su nombre, lo cierto es que la cantante islandesa siempre se ha caracterizada por arriesgar con tendencias alternativas en sus trabajos. Björk cuenta con una brillante y amplia trayectoria en la que ha mezclado el amor por la música, con su otra gran pasión: el cine. Un perfil realmente innovador y que conseguía marcar un verdadero hito. Eso sí, durante su camino al estrellato, se ha topado con situaciones realmente doloras e incluso sufrió un intento de asesinato.

Una trayectoria brillante desde temprana edad

Ya desde una temprana edad, la islandesa entraba pisando con fuerza en la industria musical, y es que con apenas 11 años publicaba su primer disco recopilatorio con canciones populares. Sin embargo, su gran éxito llegaba de la mano de The Sugarcubes. Tras la separación definitiva de la banda, la cantante seguía su camino en solitario y publicaba Debut, un álbum que marcaba un antes y un después en su carrera. De hecho, fue considerado álbum del año por New Musical Express y disco de platino en Estados Unidos.

A raíz de entonces, su trayectoria se volvía imparable, llegando a publicar hasta doce álbumes de estudio en los que mezcla pop, electrónica y música experimental. Además, también llegó a estar nominada a un Oscar por su actuación en Dancer in the Dark, película por la que también fue premiada como mejor actriz en el Festival de Cannes. Sin embargo, el rodaje no estuvo exento de polémicas. Y es que se cuenta que la irlandesa llegó a sufrir varias crisis nerviosas delante de cámaras. La situación se volvía tan insostenible, que en un ataque de ira contra el director de la cinta, -Lars von Trier-, Björk llegaba a comerse su propio traje, además de escaparse corriendo descalza por las calles de Copenhague.

La obsesión de un fan y su intento de asesinato

Buena prueba de que más allá de su éxito, la artista ha enfrentado tragos bastante amargos, despertando tanto pasiones como rechazo entre sus seguidores. Uno de los más impactantes, fue cuando sufrió un intento de asesinato en 1996 por parte de un acosador llamado Ricardo López.

El hombre en cuestión se obsesionada de tal manera con la islandesa, que llegó a enviarle una bomba casera con ácido sulfúrico a su casa de Londres. Por suerte, el dispositivo fue interceptado por la policía a tiempo y no hubo que lamentar ninguna tragedia. Pocas horas después del incidente, López se quitaba la vida y dejaba constancia en un vídeo antes de pronunciar sus últimas palabras: «Esto es por ti». Este suceso marcaba profundamente a Björk, quien no dudaba a la hora de mandar flores a la familia del joven.

En lo referente a su vida personal, la cantante pasaba por el altar en 1986 con su compañero y guitarrista de The Sugarcubes, Thor Eldon, con el que tuvo a su primer hijo: Sindri Eldon. Posteriormente, se divorciaron, y a finales de los noventa entablaba una relación con el artista plástico Matthew Barney, con el que tuvo a su segunda hija: Isadora. Una relación que llegaba a su final en 2013, experiencia que ella misma calificaba como una de las más dolorosas de su vida.