Descubrimos el barrio elitista donde Felipe González desarrolla su día a día tras dejar la política

Felipe González es uno de los políticos más importantes de nuestro país y uno de los hombres más representativos de las siglas PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Tanto es así que los hay que no conciben la formación sin su figura. A pesar de que tiene admiradores y detractores, como es normal, han sido todo un referente en la historia de la democracia española. Fue el tercer presidente después de la transición, un cargo que ostentó durante 13 años. Ahora, desde su retiro y viendo las cosas desde otro plano, no duda en verbalizar sus opiniones siempre que es preguntado.

La situación que atraviesa España es muy convulsa causada por los recientes escándalos destapados por la UCO (Unidad Central Operativa) que involucran los que fueran hombres de confianza del actual Ejecutivo en un caso de corrupción. Un hecho que ha motivado unas declaraciones del ex presidente que no han sentado del todo bien a los fieles seguidores de Pedro Sánchez. Tal es el enfado de González con el actual líder que no acudió al Comité Federal de la formación celebrado el pasado sábado, 5 de julio. Pese a ser una figura muy conocida, pocos detalles se conocen de su vida privada, la cual trata de relegar a un segundo plano.

Felipe González en un acto del PSOE. (Foto: Gtres)

Felipe González ha tenido una vida tranquila en el aspecto sentimental. Con su primera mujer, Carmen Romero, tuvo tres hijos: Pablo, María y David. En la actualidad está casado con Mar García Vaquero, una discreta economista que se ha vuelto el principal apoyo del político y con la que no ha tenido descendencia común.

Felipe González y Mar García Vaquero en un acto. (Foto: Gtres)

Mar y Felipe han fijado su residencia en un imponente piso de en torno a 400 metros cuadrados de superficie situado en el prestigioso barrio de Salamanca del centro de Madrid. Un enclave limitado por el Parque del Retiro y colindante con el lujoso barrio de El Viso y el concurrido Paseo de la Castellana que cuenta con uno de los importes por metro cuadrado más caros de España. Según recoge el portal inmobiliario Idealista a fecha de 25 de junio de este mismo año, el precio de venta se sitúa en torno a los 9.818 €.

Este espacio se caracteriza por su arquitectura señorial y sus anchas avenidas además de por ser uno de los puntos más concurridos de la capital por su diversa oferta gastronómica y de ocio. Pese a su exclusividad, está perfectamente conectado con otras zonas de Madrid. Las paradas de metro Goya, Serrano, Núñez de Balboa o Retiros son algunas de las que forman parte de este distrito, que también cuenta con numerosas líneas de bus interurbano.

Mar García Vaquero y Felipe González saliendo de un restaurante en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin duda una atmósfera perfecta para disfrutar de la discreción y la vida sosegada que les caracteriza a ambos y en la que pueden encontrar numerosos lugares para pasar ratos distendidos con amigos y familia.