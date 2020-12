Jorge Javier Vázquez ha sentido en primera persona lo que es sentarse en el ‘Polideluxe’ y que Conchita diga si mienta o no en referencia a las cuestiones que le han ido preguntado. Un cambio de rol al que no está acostumbrado el presentador, pero con el que se ha sentido de lo más cómodo durante toda la entrevista que ha dirigido Belén Esteban. Este sábado, el comunicador se ha sincerado con los colaboradores del formato y con la audiencia y ha revelado sus secretos más inconfesables.

El escritor que se encuentra en un gran momento profesional, pues es considerado en una de los presentadores estrella de Mediaset. Prueba de ellos son los numerosos programas de la cadena que presenta. Desde Gran Hermano a ‘Supervivientes’, sin olvidar ‘La casa fuerte’ o su querido ‘Sálvame’ diario.

Ha hablado reflexivo, sereno y consciente del éxito que ha ido logrando con el paso de los años, por lo que ha respondido sin miedo y sincero a cada una de las preguntas que tenían preparadas para él. De hecho, se ha llegado a sincerar, confesando que pensó en dejar la televisión, pero esa idea se le fue rápida de la cabeza porque ama lo que hace y pasar tiempo sin hacer nada, sería lo peor que le pudiera pasar. «Lo he pensado sí, recientemente. Tengo 50 años y he pensado que podría disfrutar más de mi tiempo. He fantaseado mucho con tener años sabáticos y dejarlo todo, pero no me iría nada bien. No he sido tan feliz como ahora trabajando. Para mí sería muy peligroso tener tiempo libre y no acabaría bien», ha explicado Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha pensado en tomarse unos años sábaticos, pero es algo que por el momento, no entra en sus planes pese a que la idea le ha rondado la cabeza. Disfruta presentando y así lo demuestra cada vez que comienza un programa. Combina este trabajo con su otra gran pasión, el teatro. Es un hecho que Jorge Javier Vázquez no para y le faltan horas en el día. En cuanto a la fama, también ha querido dar su punto de vista. «Existe la vida después de la fama pero es completamente desconocida. Yo lo he pasado muy bien pero también muy mal, muy mal… Yo ya sé que no voy a acabar mal, pero podría haberlo hecho. Hasta que no vives la fama no sabes lo impactante que es, vives cosas que la mayoría de los mortales no viven», ha explicado muy sensato.

También ha habido tiempo para los perdones. Es necesario recordar que Vázquez tuvo un enfrentamiento con Belén Esteban que puso su amistad en el punto de mira. Ocurrió en el pasado mes de junio, en plena desescalada y la colaboradora alzó la voz de muchas personas de su entorno en relación a cómo lo estaban pasando de mal por el coronavirus. Palabras que no sentaron del todo bien a Jorge y estalló la guerra entre ambos.

«No me pongas en tu mismo lugar. Me voy a cabrear y mucho. Estoy del discursito de ‘mis amigas viajan en metro’, ¿de qué coño te crees que viven mis hermanas? No vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. No me vas a dar lecciones de nada», llegó a decir Jorge Javier por aquel entonces. Con el paso del tiempo solucionaron sus diferencias y, anoche, el comunicador volvió a pedir perdón a su amiga porque tal y como dijo, «no me gusta que nadie lo pase mal».