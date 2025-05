David Cantero, el gran ausente de la noche más especial de Sara Carbonero e Isabel Jiménez

Hace una década, Isabel Jiménez y Sara Carbonero dieron un paso importante: crear su propia firma de ropa. La marca se llama Slow Love y ha cosechado grandes resultados a lo largo de su trayectoria, así que las periodistas han querido celebrarlo por todo lo alto durante una fiesta que ha tenido lugar en el Teatro Eslava de Madrid. En colaboración con la cadena de radio Los 40 Classic, Carbonero y su socia han recibido a la prensa y a sus amigos más especiales.

Tal y como ha podido saber LOOK, David Cantero estaba convocado a este evento. Le habían invitado y su asistencia estaba confirmada, pero por motivos que se desconocen ha cambiado de planes en el último momento. El comunicador no ha acompañado a Sara Carbonero y tampoco ha podido apoyar públicamente a Isabel Jiménez. Ambas han estado con él en Informativos Telecinco, le conocen y disfrutan de una bonita amistad. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que ha pasado?

David Cantero siempre se ha caracterizado por ser prudente y discreto, de hecho desapareció de Mediaset sin hacer ruido. De un momento a otro anunció que había abandonado el grupo y después dio algunas pinceladas, pero ha huido del escándalo en todo momento. Cabe la posibilidad de que quiera estar alejado del universo televisivo una temporada, de ahí que no haya querido encontrarse con las cámaras durante el aniversario de Slow Love.

Isabel Jiménez con Sara Carbonero en el evento de Slow Love. (Foto: Gtres)

El ex presentador de Telecinco vive en Madrid, así que aparentemente no tenía ninguna excusa geográfica para no presentarse en la fiesta de sus amigas. En su cuenta de Instagram, donde acumula 207.000 seguidores, tampoco ha desvelado que está fuera de la capital. Lo último que compartió fue una foto de su mascota, una adorable perra llamada Haru.

La nueva vida de David Cantero

David Cantero, de alguna forma, sigue ligado a los medios porque usa sus redes sociales para mantenerse comunicado con su ejército de fans. También ha dado varias entrevistas desde que dejó Mediaset, aunque siempre ha hablado desde un punto de vista calmado, de hecho ha dejado claro que está muy agradecido a Telecinco por todo lo que ha vivido en los últimos años.

«Tras el shock inicial que me duró una semana, estoy disfrutando. Estoy bastante contento. Me encuentro con una gran satisfacción en esta nueva vida», declaró en RNE. Protagonizó esta intervención justo cuando había fallecido el papa Francisco y le preguntaron por el tema. En Mediaset estaba cubriendo la noticia su querida Isabel Jiménez y le dijeron si sentía cierta nostalgia de la actualidad.

David Cantero por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Cantero, con total sinceridad, declaró: «No sé cuánto tiempo estaré así, de descanso, porque ya me han llegado algunas ofertas. Puede que esto sean unas vacaciones, aunque me estoy acostumbrando a no trabajar y es muy raro». De momento habrá que esperar para volver a verle en acción. El evento de Slow Love era una buena oportunidad para dar más explicaciones sobre este tema, pero finalmente no se ha dado la ocasión.

Hay que recalcar que ni Isabel Jiménez ni Sara Carbonero han mostrado su descontento con David Cantero. Teniendo en cuenta la bonita amistad que mantienen, no sería de extrañar que el comunicador haya puesto encima de la mesa sus motivos con total transparencia, a pesar de que no los haya hecho públicos.