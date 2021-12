David Bustamante afronta una semana final de año con toda la ilusión del mundo. Después de meses de arduo trabajo ha llegado el momento de juntarse con sus seres queridos. Es fácil imaginar que de cara a estas fiestas, su familia le pida que se ponga el delantal y ponga en práctica lo aprendido en las cocinas de MasterChef Celebrity hace unos meses. Pero él lo tiene claro.

El de San Vicente de la Barquera salía el pasado jueves noche del teatro madrileño donde cada noche se sube al escenario del musical Ghost. Nada más verle, felicitó las fiestas a las cámaras de la agencia de prensa Gtres, que se encontraban allí aguardando su presencia. Y fue entonces cuando le preguntaron por los planes que tiene para estas navidades. El artista se mostró escueto pero sincero: «Con la familia, como siempre. Con todo el mundo». Esto incluye a su hija, Daniella, y su novia, Yana Olina. Ellas son sin dudas las dos personas más importantes de su vida.

Una de las preguntas obligadas era si se va a poner manos a la obra en los fogones. Pero David Bustamante no está muy por la labor: va a disfrutar de la cena y de su familia. Está bien todo lo que ha aprendido pero por unas horas prefiere ser un convidado más. Eso sí, dice que ejercerá de pinche de cocina de su madre:» Cocina la mami, que como una madre no cocina nadie. La ayudaremos, por supuesto. La cortaré la verdurita», bromeaba.

La participación del exmarido de Paula Echevarría en el talent culinario sirvió para descubrir una nueva faceta suya. Se mostró voluntarioso, demostró destreza para la cocina y logró colarse entre los finalistas a un premio que finalmente se llevaron por partida doble Miki Nadal y Juanma Castaño, haciendo historia al ser la primera vez que hay ganador doble. En una de las pruebas, David Bustamante se sinceró sobre el papel que ha tenido un miembro de su familia en su vida: «Mi hermano es muy especial. Cuando me encontré siendo padre soltero, él fue el primero que me enseñó a hacer cosas para mi hija», contó en el concurso.

Su presencia en MasterChef no pasó desapercibida ni tan siquiera para su exmujer. Paula Echevarría sorprendió valorando con mucha franqueza el papel de padre de su hija: «Esa faceta de cocinero me sorprende porque no la sabía ni él, me está sorprendiendo muchísimo, he visto poco pero lo que he visto lo está haciendo muy bien. Sé más por él y por Daniella de lo que he visto en el programa, pero muy bien, a ver si llega a la final y gana, ojalá”, decía. Y no dudó en lanzarle un zasca cariñoso al decir que cuando eran matrimonio no se atrevía a hacer “ni un huevo frito, doy fe. Ya podía haber aprendido antes».