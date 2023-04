Victoria y David Beckham han afrontado rumores de crisis, infidelidades y ruptura desde que el 4 de julio de 1999 unieron sus caminos para siempre. Una de sus grandes virtudes ha sido permanecer inquebrantables y hacer del amor el mejor antídoto posible. Así, han protagonizado varios momentos de lo más románticos en los que han exhibido la salud de su matrimonio. Uno de los últimos se ha vivido recientemente, a propósito del 49 cumpleaños de la diseñadora. Y qué mejor manera que salir juntos para tener un íntimo plan que ha significado todo un regalo para sus sentidos.

La pareja ha querido brindar por una nueva vuelta al sol de la ex Spice Girl y para ello ha brindado con su bebida favorita en momentos de ocio: el vino. En esta ocasión se han decantado por uno valorado en 1.500 euros, un caldo de lo más exclusivo pero que no es el más caro que han consumido. Hace algunos años los vimos celebrar un aniversario de boda. En 2018, la cita tuvo lugar en París y allí regaron su paladar con una botella de Château Lafite-Rothschild 1990, valorada en más de 9.500 euros.

Es realmente llamativo que el vino ha sido uno de los componentes que ha marcado su relación. Desde que comenzaron a salir, en los tiempos de David Beckham como futbolista del Manchester United, los dos compartían gusto: «Cuando Victoria y yo comenzamos a salir, solíamos ir al restaurante del Hotel Midland en Manchester llamado The French Restaurant. Era muy elegante, solíamos entrar allí, sentarnos en la esquina y pedir el más caro. La botella de champán y la botella de vino más cara, sin saber lo que estábamos bebiendo», contó él elegante exfutbolista.

El propio David Beckham ha contado en alguna ocasión que Victoria es una experta catadora de vinos: «Solo queríamos pasar una noche agradable y beber algo grandioso, aunque no teníamos idea de lo que estábamos bebiendo. Mi entrada a la degustación de los grandes vinos fue un Latour del 62 ó 67. Pensé que era genial, aunque no tenía idea si era genial o no. Pero sabía que estaba probando algo especial».

No obstante, el inglés quiso dejar claro que dada su profesión no solía alternar demasiado: «En ese momento, todavía era un jugador profesional, así que nunca fui un gran bebedor. Solía tomar una copa de vino de vez en cuando. Pero nunca bebí a lo largo de mi carrera».

David Beckham ha sacado su lado más sensible para felicitar una nueva vuelta al sol de su mujer: «Feliz cumpleaños a la esposa y mamá más increíble, alguien que nos inspira todos los días ♥️ te amamos y mereces tener el día más perfecto ♥️ feliz cumpleaños ♥️». En el festejo no faltó la buena bebida, como ya ha quedado constancia, la tarta, los regalos y la buena sintonía entre todos los miembros de la familia.